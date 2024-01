Mocne banki w Polsce, słabe techy na Wall Street

Na Wall Street obserwujemy spore cofnięcie, przede wszystkim na technologicznych Nasdaqu, który traci już 1,3% w momencie zamknięcia sesji w Europie. Jest to efekt lekkiego rozczarowania danymi finansowymi największych spółek technologicznych z Wall Street. Chociaż spółki zdecydowanie pobiły oczekiwania analityków, to jednak szczegóły zadecydowały o wyprzedaży. To tyczy się przede wszystkim Alphabet, spółki matki wyszukiwarki Google. Inwestorom nie spodobały się słabsze wyniki działalności reklamowej spółki, która wciąż jest kluczowym źródłem dochodów. Chociaż Alphabet jest jednym z liderów ekspansji sztucznej inteligencji, to na rynku trwa realizacja zysków. Akcje tracą dzisiaj ponad 6%. Minimalnie lepiej jest w przypadku Microsoft, który traci zaledwie 1,1%. Spółka podała bardzo dobre wyniki, głównie powiązane z biznesem chmurowym. Z drugiej strony niektóre oczekiwania, w szczególności w stosunku do wytycznych były nadmiernie napompowane przez uczestników rynku. Oprócz tego AMD pokonał oczekiwania dotyczące przychodów, ale zysk wypadł słabiej od oczekiwań, co może też słabiej rzutować np. na Nvidię.

Warto też pamiętać, że dzisiaj o 20:00 opublikowana będzie decyzja o wysokości stóp procentowych w USA. Fed raczej stóp nie obniży, ale pojawiają się informacje, iż miałyby się pojawić sygnały dotyczące możliwego terminu takiego ruchu w marcu. Dzisiaj poznaliśmy również słabsze wytyczne dla danych z amerykańskiego rynku pracy. Wg raportu ADP wzrost zatrudnienia w USA przekroczył nieznacznie 100 tys. Jednocześnie jednak trzeba pamiętać, że pomiędzy raportami NFP i ADP obserwowaliśmy spory rozdźwięk w ostatnim czasie.

Prawdziwą euforię widać dzisiaj było na GPW. WIG20 wzrósł dzisiaj o niemal 2%, co motywowane było przede wszystkim bardzo mocnym przyrostem spółek finansowych. PKO BP znalazł się na najwyższym poziomie w historii, na poziomie 51 zł za akcję po „przeciekach”, iż zysk za 2023 rok może być rekordowy. Po tej informacji bardzo mocno zyskuje PZU, Pekao, Alior, Santander, mBank czy również KRUK. Niewiele spółek zyskiwało dzisiaj mniej niż 1% i najgorzej miały się spółki zajmujące się handlem detalicznym oraz przemysłem.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB