Przed południem indeks WIG20 utrzymywał niewielką przewagę będąc ok 0,4 proc. na plusie pozostając lekko powyżej poziomu 2200 pkt. Inwestorów handlujących w Warszawie wspierają pozytywne nastroje panujące na pozostałych europejskich rynkach akcji, na których od początku poniedziałkowych notowań więcej do powiedzenia mają kupujący. Kolor zielony zdecydowanie przeważa zarówno na zachodnioeuropejskich giełdach oraz rynkach z naszego regionu. Do zakupów zachęciła inwestorów bardzo udana piątkowa sesja na amerykańskim rynku akcji, gdzie indeks s&P500 ustanowił nowy rekord wszech czasów, co wciąż dobrze świadczy o potencjale hossy na najważniejszym rynku akcji.

W Warszawie lokomotywą wzrostów są efektownie drożejące walory przedstawicieli sektora finansowego z Pekao na czele. Na celowniku kupujących znalazły się też papiery CD Projektu i Orlenu. Przeciwwagę są dziś dla przecenione akcje Allegro i PGE. W niełasce znalazły się też walory Dino i KGHM.

Pozytywne nastroje zdominowały handel w segmencie spółek o mniejszej kapitalizacji, gdzie wyraźnie przeważa kolor zielony. Największym zainteresowaniem kupujących cieszą się akcje Trakcji, które poszybowały w górę o ponad 11proc. po informacji, że przeprowadzona przez spółkę aktualizacja budżetów kontraktów podniesie jej wynik brutto o 50 mln zł.