Poranek maklerów – WIG20 zmierza w kierunku 2200 pkt

dane o inflacji CPI ze Stanów Zjednoczonych za grudzień. Pomimo, iż zaskoczenie w przypadku inflacji bazowej było mniejsze, to jednak inwestorzy mogą zwrócić uwagę na utrzymywanie się na podwyższonym poziomie najbardziej „lepkiej” inflacji usług z wyłączeniem cen nieruchomości (+4,1% r./r.). Inflację w grudniu podbijały także ceny żywności oraz samochodów używanych. Z uwagi na powyższe zaskoczenie, indeksy w Europie spadły poniżej „zera” w drugiej części sesji, tak samo jak amerykańskie po otwarciu notowań. Jednakże w drugiej części dnia Wall Street stopniowo odrabiał straty, w wyniku czego S&P 500 zakończył dzień jedynie minimalnie poniżej „zera”.

Relatywna siła amerykańskich indeksów po zamknięciu notowań w Europie może przekładać się na poprawę nastrojów na Starym Kontynencie w piątek, tym bardziej iż w porannych notowaniach w Azji przeważał kolor zielony. Pod kątem danych makroekonomicznych, pełnego obrazu inflacji za grudzień dostarczą też finalne odczyty m.in. z Francji albo Hiszpanii, a także popołudniowe dane dotyczące PPI w USA.

„Czerwony” dzień

Paweł Śliwa, BM mBanku

Czwartek zapisze się w historii giełdy polskiej jako „czerwony” dzień. Ujemne wartości widoczne są w przypadku niemal wszystkich indeksach. Często przecena przekraczała 1%. Dla przykładu szeroki indeks WIG stracił 1,04%, a mWIG40 obsunął się na południe blisko pół procent więcej. Rodzynkiem w tym cieście jest sWIG80, który urósł o 5,24 punktu. W przypadku sektorowych wskaźników najbardziej oberwało się bankom, energetyce i motoryzacji. Tam spadki przekroczyły 2%.

Moją uwagę przykuwa WIG. Znajduje się on w zakresie, gdzie wskazanie końca impulsu i trendu jest bardzo trudne. Brak historycznych odnośników nie pozwala wskazać obszarów aktywności niedźwiedzi. Sięgam wiec po powtarzalność zachowań, wynikającą ze wzrostowego kanału trendowego i wskaźnika RSI. To on sugerował, że impuls się kończy w dwóch poprzednich przypadkach. Obecnie po raz trzeci informuje o wykupieniu. To wraz z bliskością górnej linii ww. kanału sugeruje, że podaż znalazła dobry powód do uaktywnienia się w ubiegłym tygodniu. Ten tydzień ma szanse ugruntować pozycje niedźwiedzi. Ostatnie szczyty mogą być wskazówką dotyczącą wsparć. Być może ceny 75018 punktów lub 72440 punktów będą ważnymi drogowskazami dla tego instrumentu.

W USA pomimo podania danych, które mogły wpłynąć na cenę akcji, panuje względny spokój. Mowa o danych o inflacji CPI. Tabela wyników informuje, że zmiana głównych indeksów jest symboliczna. S&P 500 stracił tylko 3 punkty, co niemal nie zmieniło jego położenia w relacji do wcześniejszej sesji. DJIA i Nasdaq 100 cieszyły się nieznacznie większym zainteresowaniem inwestorów. W szerszym aspekcie warto odnotować, że technologiczny parkiet zmaga się z oporem 16820 punktów. Jest to szczyt z 2021 roku. Udało się go naruszyć z końcem roku, ale trudno mówić, aby byki pokazały, na co je stać. Wczorajsza sesja jest kolejną próbą pokonania tego oporu. Jeżeli to się uda, to impuls ma szansę się rozbudować. Pamiętajmy jednak, że niewykorzystane okazje się mszczą, więc podaż czyha już za rogiem i czeka na swoje przysłowiowe pięć minut.