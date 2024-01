Lepsze dane nie wystraszyły inwestorów na Wall Street

Lepsze od oczekiwań grudniowe dane z amerykańskiego rynku pracy nie wywołały dużego odpływu kapitału z rynku akcyjnego, a piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się na niewielkim plusie. Rynek odebrał to jako oznaka siły gospodarki. Pewnym rozczarowaniem okazał się jednak indeks ISM dla sektora usługowego. Ten nieoczekiwanie spadł aż do 50.6 pkt. z 52.7 pkt. odnotowanych w listopadzie, co podniosło nieco obawy o poziom koniunktury w USA.