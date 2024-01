Poranek maklerów – Sześć dni korekty. Co dalej?

WIG20 spadł w piątek o 0,33%, podobnie jak mWIG40, zaś sWIG80 zyskał 0,01%. Cały tydzień był bardzo trudny dla głównego indeksu GPW, który stracił 2,92%, niemal dwukrotnie więcej niż S&P 500, ale na razie nie widzimy powodów, by jakoś szczególnie obawiać się o dalsze zachowanie warszawskiej giełdy na tle świata. W piątek największe ujemne kontrybucje wnosiły LPP (-2,14%) oraz Pekao (-1,54%). sWIG80 w całym tygodniu stracił zaledwie 0,16%, co może być sygnałem, że małe polskie spółki będą w stanie pełnić stabilizującą rolę w portfelach akcji nawet w wypadku dalszych turbulencji na rynkach. Sporym zaskoczeniem był odczyt inflacji z kraju – zamiast oczekiwanego spadku z 6,6% do 6,5% r./r. zobaczyliśmy 6,1%, co jest spójne z inflacją bazową w okolicy 7 proc.

S&P 500 zyskał w piątek 0,18%, a Nasdaq 0,09%. Jak najbardziej wykupiona w grudniu, technologia zachowywała się w pierwszym tygodniu stycznia wyraźnie słabiej niż szeroki rynek, ale wydaje nam się, że to trochę za mało, by spowodować większy od niej odwrót, m.in. z uwagi na zachowanie długu. Krótki koniec krzywej wycenia być może nadmiernie optymistyczny scenariusz działań FOMC w najbliższych miesiącach, ale popyt na długim wydaje się silny i na razie niezagrożony. Jakiekolwiek ruchy rentowności 10-latek w okolice 4,20% będą naszym zdaniem tworzyły dobrą okazję do kupna.

W godzinach porannych pod nieobecność Japonii silnie przeceniają się ponownie akcje chińskie (Hang Seng traci około 2,2% w momencie pisania komentarza), wiedzione w dół przez słabość spółek technologicznych i obawy o otoczenie regulacyjne. Kontrakty futures nie sugerują jednak, by giełdy w USA i Europie miały się tym jakoś poważnie przejąć. Zakładamy, że ten tydzień może przynieść odreagowanie rynków, o ile na przeszkodzie nie stanie mu czwartkowe CPI z USA (prognozowany jest wzrost z 3,1% do 3,2% r./r.). W całym kwartale zakładamy spadki, ale pomimo słabego startu roku nie muszą być realizowane już teraz – sugerujemy jednak, by ewentualne odbicie wykorzystywać do redukcji pozycji akcyjnych. Zwracamy uwagę na zachowanie ropy, która nie jest w stanie utrzymać nawet niewielkich wzrostów mimo zaognienia sytuacji na Bliskim Wschodzie i problemów z transportami na Morzu Czerwonym. W weekend pojawiły się informacje, że Arabia Saudyjski obniża lutowe ceny dla odbiorców azjatyckich, rano surowiec traci 1,3%.