Amerykański dolar rozpoczął bieżący rok od zwyżki. Notowania indeksu dolara dotarły dzisiaj do okolic 102,50 pkt., co jest najwyższym poziomem od pierwszej połowy grudnia, a więc od ponad trzech tygodni. Zwyżka dolara jest podkreślana także przez sytuację na wykresie EUR/USD, gdzie notowania na nowo spadły do okolic 1,09.