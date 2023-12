Byki na GPW zostały poskromione

Chociaż wydawać by się mogło, że wraz ze zbliżającymi się świętami zmienność na GPW powinna wygasać, tak środowa sesja zaprzeczyła takim tezom. WIG20 notowania rozpoczął od mocnego uderzenia i tym samym wydawało się, że przed nami szósta z rzędu wzrostowa sesja w wykonaniu tego indeksu. Myślenie to było tym bardziej uprawnione, gdyż indeks największych spółek w pierwszej części notowań rósł nawet o ponad 1 proc. i ustanowił nowy szczyt ruchu wzrostowego na poziomie 2380 pkt.

Od tego momentu sytuacja byków zaczęła się jednak komplikować. Początkowe zyski zaczęły topnieć. W południe WIG20 był już praktycznie na "zero". Rynek w ostatnich dniach owszem był bardzo mocny, ale też czekał na jakąś korektę. Tę sprowokowały m.in. słabsze od oczekiwań dane z polskiego przemysłu. Dodatkowo popsuły się także nastroje na innych europejskich rynkach, które walczyły o to by utrzymać się nad kreską.

Dokładając do tego nieco mocniejszego dolara oraz słabszego złotego nie dziwne było, że WIG20 w drugiej części dnia zaświecił na czerwono i jak się okazało kolor czerwony pozostał z nami już do końca notowań.

Szukając pozytywów warto jednak zwrócić uwagę, że skala przeceny była jednak ograniczona. WIG20 ostatecznie spadł 0,3 proc. Po wzrostowej serii, która wywindowała nasz flagowy indeks w okolice 2400 pkt, korekta jest wręcz czymś naturalnym. Niewielkie zmiany zanotowały w środę także indeksy średnich i małych spółek. mWIG40 zyskał na wartości 0,08 proc., a sWIG80 tyle stracił.