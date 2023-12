Mimo przewagi popytu tym razem nie padły żadne nowe rekordy, jeśli chodzi o krajowe indeksy. WIG20 finiszował ponad 0,6 proc. na plusie, a WIG zwyżkował o 0,64 proc. Do większych zakupów nie zachęcały zagraniczne parkiety, gdzie główne weszły w korektę po okresie solidnych zwyżek. Pozytywne zachowanie warszawskiej giełdy kontrastowało z kolorem czerwonym obecnym na większości zachodnioeuropejskich rynkach akcji. Pozytywnie wyróżniały się za to parkiety a naszego regionu, na których inwestorzy wykazywali większą ochotę do kupowania akcji. Ten schemat powtarza się już kolejną sesję z rzędu, co zdaje się potwierdzać mocniejszą ostatnio pozycję rynków wschodzących wśród przyciągających globalny kapitał.

Reklama

Znacznie lepiej niż Europa Zachodnia wypadły w poniedziałek na starcie notowań indeksy amerykańskie. Na fali niesłabnącego optymizmu, wynikającego z oczekiwanego rozpoczęcia już wiosną obniżek stóp procentowych (które zostały wzmocnione po zeszłotygodniowym posiedzeniu Fedu) z początkiem poniedziałkowej sesji ustanowiły nowe rekordy hossy, a Dow Jones pobił kolejny w ostatnich dniach rekord historyczny.

W Warszawie tym razem obyło się bez rekordów, ale większość spółek z WIG20 kontynuowała pozytywny trend. Zwyżkom przewodziły walory największych banków PKO BP i Pekao, odreagowujące piątkową przecenę wywołaną nowymi wytycznymi KNF dotyczącymi wypłaty dywidendy w sektorze finansowym. Do zwyżek podłączyły się także Orlen i CD Projekt. Jednocześnie z łask inwestorów wypadły akcje JSW i Allegro, zaliczając głębszą korektę zeszłotygodniowych zwyżek. Chętnie pozbywano się walorów Asseco i PZU.

Pozytywne nastroje przez większą cześć sesji przeważały w segmencie spółek o mniejszej kapitalizacji, ale w dalszej części handlu zapał do zakupów ustąpił chęci realizacji zysków. Patrząc pod kątem poszczególnych segmentów lepiej wypadły średnie spółki z indeksu mWIG40. Zwyżkom w tym gronie przewodziły walory Comarchu, które poszybowały o w górę o prawie 10 proc. Na celowniku kupujących znalazły się także akcje CCC, zyskując blisko 6 proc.