Sytuacja na rynku giełdowym rysuje się naprawdę bardzo pozytywnie. Banki centralne najprawdopodobniej dokonały pivotu, a przede wszystkim ma to miejsce ze strony Rezerwy Federalnej. Inwestorzy mają również nadzieje na szybszą wypłatę środków z KPO i większe ożywienie gospodarcze w Polsce, co mogłoby doprowadzić do kontynuacji wzrostów na GPW.