Rekord za rekordem

Ostatnia sesja w tym tygodniu przebiegała bardzo pozytywnie, choć na samym końcu dnia zneutralizowano większość wzrostów. WIG20 rósł w pewnym momencie o ponad 1,8%, natomiast szeroki indeks WIG o 1,7%, co wyznaczyło nowe historyczne szczyty. W przypadku samego WIG20 do lokalnych szczytów z 2021 roku brakuje zaledwie ok. 4%. Dobre nastroje pozwoliły na udany debiut spółki na warszawskim parkiecie pierwszy raz od 2 lat. Murapol wszedł dzisiaj na rynek i osiągnął cenę ok. 38 zł za akcje, co było wzrostem o ok. 15% od ceny z IPO na poziomie 33 zł. Widać, że nastroje na giełdzie znacznie się poprawiły. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na wczorajsze dzienne rekordy, m.in. na amerykańskim Nasdaqu. Dobre nastroje i chęć kupowania akcji to efekt zmiany nastawienia banków centralnych. Fed nie podniósł stóp procentowych i wskazał, że w przyszłym roku oczekuje aż 3 obniżek. To duża zmiana, biorąc pod uwagę jastrzębie nastawienie z całego roku. Nieco mniej gołębio nastawiony jest Europejski Bank Centralny czy Bank Anglii, ale biorąc pod uwagę niepewność gospodarczą w tych krajach, rozpoczęcie cięcia stóp w USA otworzy również drogę do obniżek stóp procentowych w tym kraju.

Reklama

Całkiem nieźle radził sobie sektor bankowy dzisiaj. KNF wydał wczoraj wieczorem decyzję o rekomendacji wypłaty dywidendy przez banki do 75% zysku netto. Większość banków zyskiwała dzisiaj na sesji, choć podobnie jak szeroki rynek, wiele akcji potaniało na jej końcu. Sporo zyskiwał również Playway i cały sektor gamingowy. W spółkach WIG20 warto zwrócić również uwagę na mocne rosnące Pepco i LPP, co mogło mieć związek z nowymi rekomendacjami czy Allegro, które zyskuje na fali wzrostu ilości użytkowników platform.

WIG20 zamknął się dzisiaj wzrostem na poziomie 0,34%. Z kolei S&P 500 traci minimalnie 0,01%, natomiast Nasdaq zyskuje aż 0,38%.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB