Czy Fed zatrzyma hossę na rynkach?

Każdy ankietowany ekonomista wskazuje, że stopy procentowe pozostaną bez zmian i nie będzie już żadnej kolejnej podwyżki w przyszłym roku, jeśli nie dojdzie do jakiegoś zaskoczenia inflacyjnego. Oczywiście pojawiły się spekulacje, że ze względu na poluzowanie ostatniej sytuacji finansowej w USA Fed może zdecydować się na jeszcze jedną podwyżkę, ale jednocześnie inflacja spadła na tyle mocno, że kolejna podwyżka mogłaby zadecydować o tym, czy w Stanach Zjednoczonych nie dojdzie jednak do recesji. Niemniej kluczowa będzie komunikacja ze strony Fed. Ostatnie prognozy Fed wskazywały na to, że stopy procentowe zostaną obniżone w przyszłym roku jedynie raz o 25 punktów bazowych. Z kolei rynek wycenia aż 4 takie podwyżki, co mogło być jednym z motorów napędowych rynków akcji w ostatnim czasie. Jeśli Fed nie zmieni swoich oczekiwań, rynki mogą zareagować dosyć drastycznie. Z drugiej jednak strony przy ostatnim spadku inflacji nie wydaje się, aby Fed decydował się na tak długie utrzymywanie wysokich stóp procentowych. Zbyt długie utrzymywanie tak wysokich realnych stóp procentowych mogłoby doprowadzić do większego prawdopodobieństwa wystąpienia recesji.

W przypadku polskiego rynku utrzymanie pozytywnej globalnej koniunktury będzie kluczowe. Rynek w Polsce był przytłumiony ze względu na niepewność dotyczącą relacji Polski z Unią Europejską, ale wraz z utworzeniem nowego rządu, takie czynniki ryzyka zostały zneutralizowane. Wobec tego przy dosyć niskich wycenach jest szansa na kontynuację dobrej passy na GPW, choć warunkiem jest oczywiście utrzymanie wzrostów na rynkach zachodnich.

Dzisiaj WIG20 rośnie o 0,4% tuż przed godziną 16:00, choć sam start sesji był dosyć mieszany. Mocno zyskuje LPP, tuż przed publikacją wyników finansowych za Q3, które pojawią się tuż po zakończeniu sesji. Najwięcej zyskuje jednak Allegro, co jest powiązane z wyraźnym wzrostem ilości użytkowników w listopadzie. Dobrze radzą sobie również banki.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB