WIG z kolejnym rekordem na początku tygodnia

Złoty lekko traci względem najważniejszych walut oddając część zysków z zeszłotygodniowego rajdu. Dolar po spadku w końcówce zeszłego tygodnia do 4,97 zł w poniedziałek rano wzrósł do poziomu 3,99 zł. Z kolei euro znalazło się na poziomie 4,33 zł. Jednocześnie nieco mniej płacono za franka szwajcarskiego, który kosztował ok. 4,56 zł.

Krajowa waluta znajduje się pod presją czynników globalnych, a przede wszystkim umacniającego się dolara. Amerykańska waluta w końcówce minionego tygodnia wróciła do łask inwestorów odrabiając część strat względem pozostałych walut. W poniedziałek para EUR/USD cofnęła się do poziomu 1,085. Perspektywy polskiej waluty w dalszym ciągu pozostają mocno związane z dolarem, którego dalszy los będzie uzależniony od kształtowania się oczekiwań związanych z pierwszą obniżką stóp procentowych w USA.