Warszawa próbuje wrócić na ścieżkę wzrostu

W pierwszej części dnia niewielkie ruchy widać na rynku walutowym. Dolar, a tym samym także i złoty czeka na kolejne impulsy.

Na rynku surowców próbuje odbijać ropa naftowa. Jej notowania rosną dzisiaj ponad 1 proc. Rynek ten żyje głównie zbliżającą się decyzją organizacji OPEC+ na temat produkcji ropy. - Pogłębienie cięć wydobycia miałoby na celu oczywiście wsparcie cen ropy naftowej na światowym rynku, co dla producentów zrzeszonych w OPEC+ byłoby korzystne. Na razie są to jedynie niepotwierdzone spekulacje. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie tego typu informacje mogłyby potencjalnie stanowić wsparcie dla cen ropy naftowej -wskazuje Dorota Sierakowska, analityk DM BOŚ.