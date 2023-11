Poranek maklerów – 2200 pkt obronione

Na amerykańskim parkiecie jak na razie panują neutralne nastroje. DJIA finiszował w okolicy piątkowego otwarcia. W ciągu sesji zmienność nie była duża a bykom na chwilę udało się wspiąć na nowe, miesięczne maksima. Nasdaq 100 nadal pozostaje w strefie szczytowej. Od pięciu dni indeks konsoliduje się, jednakże taki marazm może sprowokować niedźwiedzie do wyprowadzenia podażowej kontry. Skoro na szczytach brakuje sił do kontynuacji wzrostów, to presja na korektę ma prawo narastać.

W zawieszeniu jest także sektor małych i średnich spółek z Wall Street. Russell 2000 od dwóch tygodni praktycznie nie ruszył się z miejsca. Benchmark przykleił się do poziomu 1800 punktów i czeka na dalsze wskazówki. Jak na razie bykom sprzyja formacja oG&R, która w tym miesiącu została aktywowana. Impet wzrostów wytracił S&P 500. Wczorajsze zamknięcie -0,2% praktycznie nic nie wniosło do sytuacji technicznej indeksu. Pozostaje on w szczytowym położeniu i zaczyna zachowywać się podobnie co w lipcu na tych samych poziomach.

Na rynku walutowym złoty wciąż się umacnia. Dolar poniżej 4,00 zł staje się codziennością, a do tegorocznego denka 3,93 jest już niedaleko. Problemem jest jednak wykupienie polskiej waluty. Odczyt dziennego wskaźnika RSI, mierzącego impet zmiany cen, tak skrajny odczyt miał ostatnio w sierpniu 2020 r. Wówczas USD/PLN przygotowywał się do mocniejszej korekty. Obecnie dolar testuje dolne ograniczenie długoterminowego kanału. Jego wyłamanie byłoby wskazówką dla rynku akcji, na którym WIG bez wsparcia waluty, zazwyczaj nie wykonuje ważniejszych ruchów. Jak na razie trend na rynku forex sprzyja bykom z GPW. Jednakże w takich momentach jak obecnie nie można wykluczyć pułapki na wykresie USD/PLN.

Rosnący w siłę złoty wraz z wysokimi notowaniami WIG20 sprawia, że dla zagranicznych inwestorów polski rynek kapitałowy wygląda na łakomy kąsek. O ile tylko WIG20USD przebije się przez długoterminową linię trendu spadkowego. W ubiegłym tygodniu pojawiła się spadająca gwiazda. W lipcu tej samej wielkości świeczka pojawiła się na szczycie wzrostowej fali. Tygodniowy wskaźnik RSI wciąż nie potwierdził ostatnich szczytów. Występuje tzw. negatywna dywergencja RSI względem indeksu. Ostatni raz tak wyraźna sytuacja miała miejsce we wrześniu 2021 r. Od południa nadal straszy niedomknięte okno hossy, przy którym umiejscowione jest zniesienie Fibonacciego 61,8% dla ostatniej zwyżki. Nie jest to sygnał do spadków, a jedynie wskazówka, gdzie niedźwiedzie mogą szukać ewentualnych celów dla siebie. WIG20USD wciąż się broni w szczytowych partiach wykresu, jednakże ewentualne zamknięcie tygodnia poniżej 547,4 pkt wprowadziłoby kolejny element niepewności w giełdowej układance.

Testowanie poziomów wsparcia

Ignacy Budkiewicz, BM BNP Paribas Bank Polska

W związku z brakiem istotniejszych publikacji danych makroekonomicznych, główne indeksy Starego Kontynentu testowały techniczne poziomy wsparcia, zdobyte w ubiegłym tygodniu. Niemiecki indeks DAX stracił 0,39% i nie zdołał utrzymać się ponad psychologicznym poziomem 16000 pkt., a pod koniec sesji zaznaczył poziom 15960 pkt., który odgrywał rolę wsparcia w połowie minionego tygodnia. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku francuskiego CAC 40, który nie zdołał utrzymać poziomu 7300 pkt. i zniżkował o 0,37%.