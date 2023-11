Pomyślne wiatry na rynku akcji

WIG20 w ciągu ostatnich 7 dni jakby zawisł między poziomem 2220 a 2250 punktów, sygnalizując niezdecydowanie inwestorów po przeszło 25% rajdzie od początku roku. Czy czeka nas wybicie w górę i wzrosty na GPW? Czy Wall Street pomoże rozpędzić notowania spółek na polskiej giełdzie, przed zamknięciem 2023 roku?

W czasie gdy rynki optymistycznie skłaniają się ku obniżkom stóp procentowych Fed, latem 2024 roku i widzą problem inflacji jako niemal 'zamkniętą księgę' wzrasta premia za ryzyko dla wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z takim pojmowaniem rynkowej rzeczywistości. Prowadzi to do wniosku, że jeśli oczekiwania te miałyby zostać skorygowane i co więcej, gospodarka w 2024 miałaby słabnąć w tempie szybszym, niż oczekiwane stawiając znak zapytania nad miękkim lądowaniem, giełdowe indeksy mogłaby czekać uzasadniona, głęboka korekta. Tymczasem to consensus rynkowy zazwyczaj ma rację i w obecnym momencie wydaje się nieuzasadnione podważanie uzasadnienia dla wyżej wymienionych oczekiwań.

Przede wszystkim ceny ropy notują spore spadki, a brak eskalacji konfliktu w Gazie na ościenne muzułmańskie kraje utwierdza giełdowe byki w przekonaniu, że paliwa nie będą tym, co odwróci dezinflacyjny trend. Co więcej, odczyty makro z gospodarki USA pozostają mocne. Publikowane dziś sentymenty wg. Uniwersytetu Michigan okazały się wyższe od prognoz, a liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, zdecydowanie niższa od szacowanej. Niewielki wzrost oczekiwań inflacyjnych nie zmienił percepcji rynku, który czyta dane przez pryzmat miękkiego lądowania. Niższe ceny ropy stanowią w tym scenariuszu sygnał, że inflacja nie będzie rosła, a wciąż mocne odczyty z gospodarki sygnalizują, że marże, przychody i zyski przedsiębiorstw mają odpowiednie warunki do dalszego wzrostu.

Niezmiennie wyobraźnie inwestorów rozpala sztuczna inteligencja oraz jej wpływ na rynek. Wyniki finansowe Nvidia kolejny raz pokazały, że popyt na AI ze strony globalnych korporacji jest realny i wykładniczo rośnie. Nie wystarczyło to jednak, by powstrzymać inwestorów przed realizacją zysków na akcjach spółki w czasie, gdy akcje giganta chipów notowane są blisko historycznych maksimów. Bez wątpienia jednak sam raport dla Nasdaq stanowi jasny sygnał, że dłuższa hossa AI jest możliwa. Możemy zakładać także, że potencjalne luzowanie polityki monetarnej w połączeniu z mocną gospodarką i konsumentem zapowiada mniej ostrożne budżety korporacji i wyższe inwestycje w sztuczną inteligencję. Analitycy Bank of America spodziewają się, że S&P 500 osiągnie historyczne szczyty na poziomie 5000 punktów w 2024 roku, a Andurand Capital nie spodziewa się już, że ceny za baryłkę ropy sięgną 100 USD. Wiatr wieje w plecy inwestorom na rynku akcji i choć optymizm powrócił - nie widać czynników, które mogłyby odwrócić trend przed końcem bieżącego roku.

Nad chińskim rynkiem wiszą burzowe chmury, a pożyczkodawca Zhongzhi wydał dziś ostrzeżenie o niewypłacalności.. Ostrożność inwestorów wobec 'rynków wschodzących' wydaje się uzasadniona, ale GPW jest wciąż dobrze pozycjonowana na wypadek dalszego rajdu Wall Street w drugiej połowie listopada i grudniu 2023 roku. Według ankiety Reutersa ponad połowa analityków oczekuje, że główne giełdowe benchmarki osiągną nowe historyczne szczyty w horyzoncie półrocznym, a akcje spółek value zaczną stopniowo zachowywać się lepiej na tle wyżej wycenianych spółek growth. Biorąc pod uwagę, że niespełna 20% dzieli WIG20 od szczytów z 2018 roku ich przekroczenie w najbliższych miesiącach jest niewykluczone. Polska gospodarka w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła znacząco, uzasadniając miejsce do dalszej zwyżki głównych, polskich benchmarków.