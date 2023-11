Pojawia się nadzieja na cięcie stóp

Niższe od prognoz listopadowe dane o inflacji w USA wymazały oczekiwania na przeprowadzenie przez Fed jeszcze jednej podwyżki stóp. W konsekwencji rentowności amerykańskich obligacji dziesięcioletnich spadły do najniższych poziomów od września i dobijają już do 4.40%. Jeszcze w październiku zbliżały się do poziomu 5%.