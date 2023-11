Poranek maklerów - A jednak na minusie

Sytuacja techniczna jest lepsza niż miało to miejsce jeszcze kilka sesji temu, ale wciąż zagrożenia wiszą nad giełdami. Jak na razie temat bessy na wzór wydarzeń z 2000 czy 2007 r. pozostaje uśpiony. Jednakże inwersja na rynku długu sprawia, że nawet najbardziej śmiałe ataki akcyjnych byków pozostają przyćmione negatywnym scenariuszem, jakie wielokrotnie pisała historia w podobnych okresach co obecnie.

Rentowności dziesięcioletnich obligacji wyhamowały impet wzrostów. Testowana jest linia trendu wzrostowego. Możliwe, że szykuje się zmiana trendu, co spowodowałoby, że na rynku obligacji spełnione byłby warunki do pojawienia się hossy. Malejące rentowności to podstawa wzrostu cen dotychczasowych obligacji notowanych na rynku. A ewentualna hossa na rynku długu mogłaby wyssać kapitał z rynków finansowych, chociaż nie jest to reguła.

Maluchy notowane nad Wisłą, zarówno na GPW jak i NewConnect, ponownie łapią zadyszkę. NCIndex szoruje po tegorocznej podłodze. Indeks Cenowy łamie wsparcie zaś sWIG80 ponownie znalazł się pod średnią dwustusesyjną. Dodatkowo benchmark łamie dolne ograniczenie trójkąta, jaki wykształcił się na dziennym wykresie. Jak na razie nic niepokojącego się nie stało, ale niedźwiedzie otrzymały zielone światło do sprawdzenia swoich sił.

Na Wall Street jak i Deutsche Boerse trzecia linia zaczęła się bronić, jednakże nad Wisłą jest z tym problem. A jak pokazuje historia, kiedy sWIG80 nie potwierdza szczytów zrobionych przez WIG20, zapala się ostrzegawcza lampka, że coś może być nie tak z tą hossą…

Druga spadkowa sesja z rzędu w wykonaniu indeksu WIG20 jeszcze nic nie znaczy. Podobnie jak to, że wczoraj wskaźnik MACD wygenerował podręcznikowy sygnał sprzedaży. Wielokrotnie się już tak zdarzało, że niedźwiedzie nie potrafiły wykorzystać takich sytuacji. Podobnie jak i tej, że na godzinowym wykresie kontraktów terminowych doszło do ataku strefy wsparcia. Zarówno linia szyi formacji G&R jak i średnia dwustugodzinowa znalazła się na celowniku ursusów. W poniedziałek FW20 zamknęły się na wysokości 2132 pkt, czyli dokładnie tam, gdzie znajduje się wsparcie. Jeżeli doszłoby do aktywacji G&R, wówczas wg geometrii celem mogłaby okazać się strefa 2080 pkt. A każde potknięcie byków to pretekst do tego, aby domknąć tygodniową lukę hossy obecną zarówno na wykresie WIG20, jak i WIG czy WIG-banki.

Oczekiwanie na odczyt CPI w USA i spotkanie Biden-Xi

Anna Tobiasz, BDM