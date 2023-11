Poranek maklerów - Tydzień pod kreską

Jak na razie ani sWIG80 ani mWIG40 nie potwierdziły nowych szczytów, jakie ostatnio zdobył indeks szerokiego rynku. Za wcześnie jest na to, aby uznać to za porażkę byków, ale czujność inwestorów powinna być nadal zwiększona. Niedomknięta, tygodniowa luka hossy, obecna także na wykresie WIG20, generuje ryzyko powrotu pod psychologiczne wsparcie 2000 punktów.

Z punktu widzenia zagranicznych graczy, WIG20USD wciąż przebywa pod długoterminowym oporem. Indeks zbliżył się ponownie do górnego ograniczenia kanału, który od lat wyznacza punkty zwrotne na wykresie. Tym razem może się to wszystko zmienić i po latach spadkowego układu nastaną zmiany o epokowym wydźwięku. Jednakże zgodnie z dotychczasowym schematem, miejsce do wzrostów kurczy się.

Zadyszka GPW, Wall Street nie zwalnia tempa

Patryk Pyka, DI Xelion

Po miesiącu dynamicznych wzrostów polski rynek akcji w ubiegłym tygodniu złapał zadyszkę. Był to pierwszy tydzień od wyborów parlamentarnych, w trakcie którego WIG20 zaliczył spadek. W piątek polski indeks blue chips zakończył ostatecznie sesję ze zniżką o 1,37%. Kolor czerwony pojawił się również w drugiej i trzeciej linii spółek – mWIG40 stracił 0,95% a sWIG80 0,25%. Warto pamiętać jednak o tym, że od początku października indeks WIG zyskał ponad 11% w niełatwym otoczeniu rynków bazowych, które poprzedni miesiąc na pewno nie mogły zaliczyć do udanych. Pomimo ostatniego odbicia, polskie akcje w ujęciu zagregowanym nadal pozostają relatywnie tanie. Pod koniec października wskaźnik ceny do prognozowanego zysku w przypadku spółek indeksu MSCI Poland wynosił zaledwie 8,5, co jest wartością wciąż wyraźnie niższą w porównaniu do historycznej średniej, która znajduje się na poziomie ok. 12. Biorąc pod uwagę wspomniany wskaźnik, nadal możemy również mówić o ponad 20-proc. dyskoncie polskich akcji względem szerokiego koszyka rynków wschodzących. Dlatego też uważamy, że doważanie polskich akcji w portfelach inwestorów zagranicznych jeszcze się nie zakończyło, a proces ten może rozciągnąć się przynajmniej do końca bieżącego roku.

Piątkowe zachowanie polskiego parkietu nie było odosobnione – spadki dominowały również w pozostałej części Starego Kontynentu. Niemiecki DAX stracił ostatecznie 0,77%, a francuski CAC 40 0,96%. Minorowe nastroje w Europie nie udzieliły się jednak w najmniejszym stopniu inwestorom zza oceanu. Od momentu rozpoczęcia notowań na Wall Street kluczowe indeksy rozpoczęły zdecydowany marsz w górę. Dobre nastroje byków zostały dodatkowo wsparte wypowiedzią szefa Fedu z Atlanty R. Bostika, który stwierdził, że obecny poziom stóp procentowych jest wystarczający, by sprowadzić inflację do celu. Była to wypowiedź istotnie wyróżniająca się na tle wypowiedzi większości członków FOMC, którzy z reguły powtarzają jak mantrę, że nie można wykluczać scenariusza dalszych podwyżek stóp. Indeksy S&P 500 oraz Nasdaq zakończyły ostatecznie piątkową sesję ze wzrostem o 1,56% oraz 2,05%.

W tym tygodniu w centrum uwagi znajdzie się publikacja październikowych danych inflacyjnych z USA. Średnia prognoz wskazuje na spadek inflacji CPI z 3,7% r./r. do 3,3% r./r. głównie za sprawą przeceny paliw. Na przestrzeni kolejnych dni nagłówki medialne ponownie zdominuje temat „government shutdown”. Przyjęte we wrześniu prowizorium budżetowe kończy się już w najbliższy piątek, a zatem Izbie Reprezentantów nie pozostało wiele czasu na osiągnięcie porozumienia. W weekend republikański speaker M. Johnson przedstawił kolejną propozycję prowizorium budżetowego, które miałoby zapewnić finansowanie do połowy stycznia. Brak kompromisu pomiędzy demokratami a republikanami w kwestii budżetu stał się jedną z oficjalnych przyczyn decyzji agencji Moody’s o obniżce perspektywy ratingu dla USA ze „stabilnej” na „negatywną”.