Czy byki na GPW znów pokażą moc?

Optymizmem powiało natomiast z Azji. Hang Seng wchodząc na ostatnią prostą notowań był ponad 2 proc. nad kreską. Zwyżkę prawie o 1,3 proc. zanotował z kolei Nikkei 225.

Czym dzisiaj będą żyli inwestorzy? W kraju powoli rozkręca się sezon wynikowy. Wczoraj po sesji szacunkowe wyniki za III kwartał opublikowała firma XTB. Okazały się one nieco słabsze od oczekiwań. Akcje XTB po godzinie handlu taniały o 2 proc.

Przed nami też kolejne odczyty z amerykańskiej gospodarki, która wciąż imponuje siłą. Czekamy więc na nowy impuls do działania. Nawet jeśli jednak dzisiejsza sesja będzie przebiegła pod znakiem przeciągania liny, to cały tydzień i tak będzie można zaliczyć na plus.