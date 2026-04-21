Ternus, starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętu, dołączy do rady dyrektorów Apple, gdy obejmie stanowisko jej przewodniczącego. Arthur Levinson, przewodniczący rady dyrektorów Apple, zostanie wówczas głównym niezależnym dyrektorem producenta iPhone'a.
– Cook będzie kontynuował swoją funkcję dyrektora generalnego przez całe lato, ściśle współpracując z Ternusem nad płynnym przejściem na nowe stanowisko – poinformował Apple w komunikacie prasowym. Firma poinformowała w dokumentach, że rada nadzorcza dokonała nominacji w piątek.
Dan Ives, analityk z Wedbush Securities, powiedział w programie „Fast Money” w CNBC, że moment odejścia Cooka jest zaskakujący. – Panował pogląd, że zostanie na stanowisku może jeszcze rok – powiedział.
To pierwsza zmiana na stanowisku dyrektora generalnego w Apple od czasu, gdy Cook, który ma obecnie 65 lat, zastąpił Steve'a Jobsa w 2011 roku, na krótko przed śmiercią Jobsa. Ternus zostanie ósmym dyrektorem generalnym Apple.
– Bycie prezesem Apple to największy zaszczyt w moim życiu i zaufanie, jakim mnie obdarzono, bym poprowadził tak niezwykłą firmę – stwierdził Cook w oświadczeniu. – Kocham Apple całym sobą i jestem niezmiernie wdzięczny, że miałem okazję pracować z zespołem tak pomysłowych, innowacyjnych, kreatywnych i głęboko troskliwych ludzi, którzy z niezachwianym oddaniem dbają o wzbogacanie życia naszych klientów i tworzenie najlepszych produktów i usług na świecie.
Apple poinformowało również, że Johny Srouji obejmie stanowisko dyrektora ds. sprzętu, zastępując Ternusa w rozszerzonej roli. Srouji, który ostatnio pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. technologii sprzętowych, będzie również kierować działem inżynierii sprzętu.
Pod rządami Cooka kapitalizacja rynkowa Apple wzrosła ponad 20-krotnie, zamykając się w poniedziałek na poziomie 4 bilionów dolarów. Cook zarobił w zeszłym roku łącznie 74,6 miliona dolarów, w tym 3 miliony dolarów pensji podstawowej i kolejne miliony dolarów w akcjach, zgodnie z najnowszymi dokumentami regulacyjnymi. Forbes szacuje jego majątek netto na blisko 3 miliardy dolarów.
Podczas swojej prawie 15-letniej kadencji Cook nadzorował skok Apple w kierunku technologii noszonych, wprowadzając na rynek Apple Watch, AirPods i zestaw słuchawkowy do wirtualnej rzeczywistości Vision Pro, który od premiery w 2024 roku zmagał się z uznaniem na rynku.
Przychody pod rządami Cooka wzrosły prawie czterokrotnie, przekraczając 400 miliardów dolarów w ostatnim roku obrotowym. Cook jest najbardziej znany w Dolinie Krzemowej jako guru ds. operacyjnych, który zreorganizował łańcuch dostaw Apple po dołączeniu do firmy w 1998 roku jako wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży i operacji na całym świecie. Kiedy objął stanowisko, Apple było bliskie bankructwa.
Jednak wraz z odejściem Cooka Apple staje przed licznymi wyzwaniami, takimi jak coraz bardziej złożony łańcuch dostaw, napięcia geopolityczne, cła nałożone przez administrację Trumpa oraz kryzys pamięci związany z rosnącym popytem na układy AI.
50-letni Ternus był szefem działu sprzętu w Apple i przepracował w nim około połowę swojego życia, dołączając zaledwie cztery lata po ukończeniu Uniwersytetu Pensylwanii z dyplomem z inżynierii mechanicznej. Jest powszechnie postrzegany jako kolejny w kolejce, o czym świadczą jego ostatnie artykuły w „The New York Times” i „Bloomberg”. Do jego portfolio należy nadzór nad zespołami inżynierów sprzętu odpowiedzialnymi za iPhone’a, iPada, Maca, Apple Watch, AirPods i Vision Pro.
Dołączył do Apple w 2001 roku po czteroletnim okresie pracy jako inżynier mechanik w Virtual Research Systems. W Apple pracował w zespole ds. projektowania produktów, a w 2013 roku został wiceprezesem ds. inżynierii sprzętu.
Dla Ternusa prawdopodobnie najważniejszym aspektem jego nowej pracy będzie pogłębienie zaangażowania firmy w sztuczną inteligencję, w której pozostaje w tyle za wieloma innymi gigantami.
Chociaż iPhone 17 radził sobie dobrze, Apple spotkało się z krytyką ze strony inwestorów i technologów za postrzegany brak najnowocześniejszej technologii AI. Krytyka ta nasiliła się po tym, jak Apple w zeszłym roku opóźniło aktualizację asystenta głosowego Siri. W grudniu Apple zreorganizowało swoje kierownictwo ds. sztucznej inteligencji, zastępując byłego szefa weteranem Google.
Firma zapowiedziała, że w tym roku wprowadzi na rynek zaktualizowaną wersję Siri opartą na modelu sztucznej inteligencji Google Gemini.
