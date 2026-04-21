Co prawda od szczytu notowań (136,88 zł) Orlen nieco stracił na wartości. Czy to tylko zwykła korekta czy już może sygnał ostrzegawczy? – Jeszcze w ubiegłym tygodniu korekta notowań Orlenu przyjmowała optymalną – z perspektywy strony popytowej – formę. Po pierwsze, została zatrzymana w rejonie średniej EMA(50), a po drugie, co istotniejsze, umożliwiła wyraźne schłodzenie wskaźników przy jednoczesnym utrzymaniu presji na test maksimów hossy. Piątkowa sesja nieco pogorszyła jednak układ techniczny. Czarny korpus świecy dziennej doprowadził do najniższego zamknięcia od ponad miesiąca, a dodatkowo doszło do przełamania przyspieszonej linii trendu wzrostowego. Co więcej, w trakcie budowy krótkoterminowej bazy zauważalnie wzrosła zmienność (również intraday), co oznacza, że nawet w przypadku wybicia w jedną ze stron należy brać pod uwagę podwyższone ryzyko ruchu o charakterze fałszywym – zauważa Piotr Kaźmierkiewicz, analityk BM Pekao.
Ekspert BM Pekao podkreśla jednak, że więcej argumentów wciąż jednak mają byki. Kluczowy jest natomiast poziom 121 zł. We wtorek kurs zaś oscylował przy 126 zł. – Z technicznego punktu widzenia, dopóki kurs utrzymuje się powyżej poziomu 121 zł, bardziej prawdopodobnym scenariuszem pozostaje kontynuacja trendu wzrostowego. Wyraźne wychłodzenie wskaźników – przy braku kontynuacji piątkowej presji podażowej – powinno wspierać taki rozwój wydarzeń. Tym bardziej, że już poniedziałkowa sesja przyniosła na wykresie świecowym formację byczego harami, która statystycznie częściej sygnalizuje zakończenie korekty spadkowej i powrót do dominującego trendu – uważa Kaźmierkiewicz.
