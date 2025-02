Fundusze akcji nie nadążają za GPW

Charakterystyczny dla polskiego rynku akcji jest praktycznie brak zainteresowania inwestorów funduszami akcji, choć historia pokazuje, że wysokie stopy zwrotu działały na wyobraźnię klientów TFI. Na razie nie widać ich jednak również w tym roku, ale może nie ma co się dziwić, skoro lepiej wybrać fundusz indeksowy?

Gra pod koniec wojny

O 2,3 proc. rósł we wtorkowe popołudnie WIG20, zyskując tym samym 20,7 proc. od początku roku. Indeks dużych spółek sięgał 2656 pkt, przebijając o kilka punktów szczyt ze stycznia 2018 r. i znajdując się najwyżej od połowy 2011 r. WIG z kolei umacniał się o 1,4 proc. i oczywiście wzbijał się na najwyższe poziomy w historii. Rekordy mają za sobą także indeksy średnich i małych spółek. Obserwując taką siłę krajowego rynku akcji niejeden ekspert czy też drobny inwestor zachodzi w głowę nad przyczynami dynamicznych zwyżek. Po drugiej stronie zaś mamy pewnie już ostatnie niedobitki obozu niedźwiedziego. Inwestorzy na rynkach zdają się też nie podzielać ponurej atmosfery w Europie wywołanej ostatnimi wydarzeniami w globalnej polityce, czyli przede wszystkim dwustronnymi rozmowami USA z Rosją o przyszłości Ukrainy i z pominięciem krajów Europy, przykładając uwagę raczej do ekonomicznych skutków powrotu Rosji na zachodnie salony. Tak niespotykane zwyżki muszą jednak rodzić pytania o wyceny polskich akcji. – Znaczne wzrosty na GPW od początku roku to wciąż odrabianie sporych zaległości wycenowych względem konkurencyjnych rynków – oznajmia Jarosław Niedzielewski, główny strateg Investors TFI.

Zdaniem ekspertów XTB w zachowaniu inwestorów widać coraz mocniejsze pozycjonowanie się pod scenariusz zakończenia wojny w Ukrainie. „Takie zachowanie rynku pozostawia jednak sporo miejsca na ewentualne odreagowanie w przypadku napływu informacji o zaostrzeniu działań wojennych. Jeżeli narracja dotycząca konfliktu będzie utwierdzała rynek w przekonaniu o urzeczywistnianiu się perspektywy zakończenia wojny, spółki najbardziej płynne (tj. wchodzące w skład indeksu WIG20) mogą liczyć na dalsze podparcie wzrostów” – podaje XTB.