Szum wokół rewolucji SI zrodził wiele okazji inwestycyjnych w Polsce i Europie

To miał być zmienny rok i wygląda na to, że taki będzie. Jak pan postrzega wydarzenia z ostatniego tygodnia stycznia?

Rzeczywiście, wielu inwestorów i instytucji spodziewa się wyższej zmienności w tym roku. Warto zacząć od tego, że hossa w Stanach Zjednoczonych trwa już od dobrych kilkunastu lat, a wyceny, zwłaszcza w ostatnim czasie i segmencie technologicznym, dyskontują optymistyczny przebieg przyszłych wydarzeń. Ewidentnie mamy do czynienia z etapem zaawansowanej hossy, w którym decydujący wpływ ma psychologia inwestorów. Wskazują na to różnego rodzaju średnio- i długoterminowe wskaźniki nastrojów inwestorów, które są niemal jednoznacznie optymistyczne. Etap nadmiernego optymizmu trwa od listopada zeszłego roku i widoczny jest także po zachowaniu kryptowalut. Wisienką na torcie jest uruchomienie tzw. memecoinów przez Donalda Trumpa, a następnie jego małżonkę. To pozornie czysta zabawa, ale idą za nią miliardy dolarów. Jeśli „żart finansowy” osiąga w bardzo krótkim czasie wartość blisko 20 mld dol., to dla mnie jest to już jasny sygnał, że coś jest nie tak.

Z drugiej strony prognozy wskazują na wciąż rozwijającą się gospodarkę amerykańską i poprawę wyników spółek, a to raczej argument za kontynuacją trendu wzrostowego akcji.

Rynki finansowe i gospodarki to jeden wielki system naczyń połączonych strukturalnie i geograficznie. Spośród całej złożoności mechaniki najważniejsza z punktu widzenia inwestorów jest oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w relacji do alternatyw. Poziom wycen i perspektywa poprawy biznesów wpływają właśnie na oczekiwany zwrot. Ten drugi komponent działa na pewno wspierająco w ocenie atrakcyjności inwestycji.

O sile amerykańskiej gospodarki świadczą dobre wyniki finansowe spółek oraz oczekiwane przyśpieszenie ich poprawy. Rynek wycenia już dziś wzrost tzw. momentum wynikowego z blisko 10 proc. zysku netto w 2024 r. do wzrostu o 15 proc. w latach 2025–2026. Pomóc mają budzący się przemysł, inwestycje i monetyzacja sztucznej inteligencji. Ten ostatni temat jest szczególnie mocno kontrowersyjny. Bez wątpienia rewolucja SI będzie miała pozytywny wpływ na gospodarki w średnim i długim terminie. Ścieżka jej adaptacji będzie prawdopodobnie analogiczna do internetu – rozłożona na około 25-letni okres. Niemniej wielkie emocje wokół SI przypominają mi czasy hossy dot.com. Wysokie wyceny, dużo szumu i setki stratnych podmiotów. Zasadne jest pytanie, czy relatywnie wysokie wyceny giełdy amerykańskiej na tle historycznym i innych krajów znajdują uzasadnienie? Na pewno uznanie powinien znaleźć „wygrywający” wolnorynkowy system gospodarczy, wspierający talenty i innowacyjność, godziwie wynagradzający „trendseterów” i pionierów branżowych. Niemniej w mojej ocenie nowojorska giełda dyskontuje zbyt wiele. Trudno powiedzieć ile, ale w wycenach jest zawarty spory optymizm wobec spółek, który nie jest aż tak – moim zdaniem – uzasadniony.

Silne zachowanie giełdy amerykańskiej zdystansowało resztę świata. Giełdy europejskie, a szczególnie polska, są na przeciwległym biegunie. Ta dwubiegunowość może zapowiadać odwrócenie sytuacji, czyli słabsze zachowanie rynku amerykańskiego i poprawę na Starym Kontynencie i innych częściach globu.