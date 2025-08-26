Fed ponownie dostarczył dolarowi mocnego bólu głowy

– Zawsze gdy Fed zabiera głos, dla rynku walutowego szczególnie istotne są dwie kwestie. Pierwsza to ocena bieżącej sytuacji gospodarczej. Druga — zazwyczaj bardziej interesująca i ważniejsza dla rynku — to pytanie: Co Fed zrobi teraz? W technicznym żargonie nazywa się to „funkcją reakcji Fedu”. Innymi słowy: jakie będą stopy procentowe, biorąc pod uwagę dane z rynku pracy i inflacji? I tutaj coś wydaje się zmienić. Choć ocena sytuacji gospodarczej nie uległa znaczącej zmianie, nagle ryzyka związane z rynkiem pracy zostały ocenione jako znacznie większe. Większy nacisk na ryzyko dla rynku pracy i mniejszy na inflację sugeruje zmianę funkcji reakcji, a tym samym tendencję do bardziej łagodnej polityki pieniężnej — i to nie tylko we wrześniu, ale również później. To właśnie ten ostatni punkt wywarł tak dużą presję na dolara amerykańskiego w piątek. Mówimy tu nie tylko o zwiększonym prawdopodobieństwie obniżki stóp procentowych we wrześniu. Obecnie oczekuje się również niższych stóp na wszystkich kolejnych posiedzeniach. Według naszych ekonomistów Fed obniży stopy procentowe sześć razy, łącznie o 150 punktów bazowych w nadchodzących miesiącach. Jeśli tak się stanie, dolar amerykański pozostanie pod presją – prognozują eksperci Commerzbanku.

Złoty skorzysta?

W poniedziałek dolar odrabiał jednak poniesione pod koniec ubiegłego tygodnia straty. Para EUR/USD traciła po południu około 0,3 proc. i spadła poniżej 1,17.

– Jerome Powell przybliżył szanse na cięcie stóp procentowych we wrześniu po wystąpieniu w Jackson Hole. To jednak na razie nie powoduje masowej wyprzedaży USD, ponieważ chociażby w strefie euro, czy w innych krajach, poza Japonią, prowadzone też jest luzowanie polityki monetarnej. Z perspektywy rynku stopy procentowej dolar jest wręcz zbyt słaby, a poziom wynikający z różnicy rentowności obligacji to bardziej 1,08 niż 1,18 na parze EUR/USD - uważa Daniel Kostecki, analityk CMC Markets.

Wśród większości analityków panuje przekonanie, że dolar będzie jednak tracił na wartości. Średnia i mediana prognoz analityków ankietowanych przez agencję Bloomberg wskazuje, że na koniec IV kwartału EUR/USD będzie na poziomie 1,18. Przewidywania wskazują, że dolar ma tracić jednak nie tylko względem euro, ale także i w szerszym ujęciu. Widać to także na przykładzie złotego. W przypadku pary USD/PLN prognozy na koniec roku mówią o poziomach 3,61 - 3,62. Tymczasem w poniedziałkowe popołudnie za dolara płacono 3,64 zł, co oznaczało wzrost względem piątku o około 0,3 proc.

- Para ponownie testowała silne wsparcie w rejonie 3,6320, które jak dotąd skutecznie powstrzymuje dalszą przecenę. W krótkim terminie kluczową barierą dla kupujących pozostaje 100-okresowa średnia EMA, przebiegająca w okolicy 3,6712. Jej przełamanie otworzyłoby drogę w kierunku psychologicznego poziomu 3,70, który był testowany na przełomie lipca i sierpnia. Należy jednak podkreślić, że mimo obrony strefy wsparcia, ogólne nastawienie wobec dolara pozostaje słabe, a trend średnioterminowy na USD/PLN wciąż jest spadkowy – wskazują eksperci Oanda TMS Brokers.