Inwestycje
Notowania

Kryptowaluty złapały zadyszkę. Czy będzie ona jedynie chwilowa?

Po rekordach przyszedł czas na schłodzenie nastrojów. Bitcoin w ostatnim czasie zmaga się z presją podaży, która widoczna była także w poniedziałek. Notowania najważniejszej z kryptowalut traciły około 2 proc. i cofnęły się poniżej 111 tys. pkt. Ponad 5-proc. spadek w ciągu dnia notowało także ethereum cofając się spod poziomu 5 tys. USD.

Publikacja: 26.08.2025 06:00

Kryptowaluty złapały zadyszkę. Czy będzie ona jedynie chwilowa?

Foto: Adobestock

Przemysław Tychmanowicz

– Według doradcy Trumpa, Baileya, "bessa na rynku kryptowalut" jest "lata przed nami". Mimo pozytywnych komentarzy wokół branży, rynek nie jest pewny co do przyszłej dynamiki. Co jakiś czas pojawiające się informacje o sprzedaży bitcoina przez tzw. wieloryby stwarzają zarówno bezpośrednią presję, jak i powodują niepewność wokół dalszej hossy kryptowalut – wskazują analitycy firmy XTB. Zwracają oni jednak uwagę, że w średnim terminie bitcoin pozostaje w trendzie wzrostowym, ale ten też co jakiś czas napotyka na przeszkody.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Polacy oczekują wsparcia rządu dla sektora kryptowalut
Kryptowaluty
Polacy oczekują wsparcia rządu dla sektora kryptowalut
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Stablecoiny coraz bardziej popularne. „Stabilną kryptowalutę” wyemituje stan Wyoming
Kryptowaluty
Stablecoiny coraz bardziej popularne. „Stabilną kryptowalutę” wyemituje stan Wyoming
Jeśli prezes Fedu Jerome Powell negatywnie nie zaskoczy inwestorów podczas piątkowego sympozjum w Ja
Kryptowaluty
Czy bitcoin ma wciąż szansę na rekordy?
Jak duża część polskich inwestorów lokuje pieniądze na rynku wirtualnych walut?
Kryptowaluty
Jak duża część polskich inwestorów lokuje pieniądze na rynku wirtualnych walut?
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami w Superfund TFI
Kryptowaluty
Cykle bitcoina pod lupą
Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami w Superfund TFI
Kryptowaluty
Ether najwyżej w tym cyklu