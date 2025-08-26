Kryptowaluty złapały zadyszkę. Czy będzie ona jedynie chwilowa?

– Według doradcy Trumpa, Baileya, "bessa na rynku kryptowalut" jest "lata przed nami". Mimo pozytywnych komentarzy wokół branży, rynek nie jest pewny co do przyszłej dynamiki. Co jakiś czas pojawiające się informacje o sprzedaży bitcoina przez tzw. wieloryby stwarzają zarówno bezpośrednią presję, jak i powodują niepewność wokół dalszej hossy kryptowalut – wskazują analitycy firmy XTB. Zwracają oni jednak uwagę, że w średnim terminie bitcoin pozostaje w trendzie wzrostowym, ale ten też co jakiś czas napotyka na przeszkody.