Kryptowaluty złapały zadyszkę. Czy będzie ona jedynie chwilowa?

– Według doradcy Trumpa, Baileya, "bessa na rynku kryptowalut" jest "lata przed nami". Mimo pozytywnych komentarzy wokół branży, rynek nie jest pewny co do przyszłej dynamiki. Co jakiś czas pojawiające się informacje o sprzedaży bitcoina przez tzw. wieloryby stwarzają zarówno bezpośrednią presję, jak i powodują niepewność wokół dalszej hossy kryptowalut – wskazują analitycy firmy XTB. Zwracają oni jednak uwagę, że w średnim terminie bitcoin pozostaje w trendzie wzrostowym, ale ten też co jakiś czas napotyka na przeszkody.
91 proc. ankietowanych Polaków oczekuje, by państwo wspierało firmy blockchain i krypto. A 56 proc. popiera rejestrację na licencjonowanych giełdach z wykorzystaniem aplikacji mObywatel.
Amerykański stan Wyoming zdecydował się na emisję własnego stablecoina, czyli „stabilnej kryptowaluty” ściśle powiązanej kursowo z dolarem.
Gołębie sygnały z Fedu mogą wspomóc zwyżki na rynku kryptowalut. Ostatnie sesje upłynęły pod znakiem realizacji zysków przez inwestorów.
Z badania przeprowadzonego pod koniec 2024 r. przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynikało, że 22 proc. ankietowanych polskich inwestorów przyznało się do lokowania pieniędzy na rynku kryptowalut w ciągu poprzednich 12 miesięcy.
Nie należy oczekiwać powtórki przebiegu poprzednich cykli bitcoina w najdrobniejszych szczegółach. Z czym się należy liczyć?
Do historycznego rekordu z listopada 2021 roku, wynoszącego 4870 USD, brakuje już niewiele: cena wynosi 4700 USD.