Zmienne nastroje na rynku złotego. Co dalej?

W poniedziałek widać jednak było już wyraźną poprawę nastrojów, co sprawiło, że zarówno dolar, jak i euro traciły wyraźnie na wartości. Wycena dolara spadła w okolice 4 zł, a euro do poziomu 4,17 zł.

– W mediach pojawiają się informacje, że Ukraina jest gotowa na podpisanie umowy ws. metali ziem rzadkich z USA, ale też mamy spekulacje, jakoby Trump szykował się na zamrożenie wojskowego i politycznego wsparcia dla Kijowa. W efekcie można sobie wyobrazić, że teraz prezydent USA będzie prowadził taktykę opóźniania umowy z Kijowem, tak aby USA mogły zaoferować jak najmniej gwarancji bezpieczeństwa. Jeżeli porozumienia USA–Ukraina nie zobaczymy szybko, to nie będzie to dobra informacja dla złotego. Zwłaszcza że nerwowość na rynku globalnym może się utrzymać za sprawą zapowiedzianych ceł. Wojna handlowa to dla rynków sygnał utrzymania risk-off i mocnego dolara. Tym samym rejon 4,00 dla USD/PLN może utrzymać się jako wsparcie być może na dłużej. W kolejnych dniach uwagę skoncentruje na sobie jednak EUR/PLN, gdzie najpewniej będziemy świadkami próby wybijania oporu przy 4,20, jeżeli nerwowość na rynkach się utrzyma – uważa Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ.