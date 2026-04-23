W odpowiedzi podczas czwartkowej sesji inwestorzy chętnie pozbywali się akcji spółki, które zniżkowały nawet o blisko 5 proc.

Zarząd Boryszewa zarekomendował przeznaczenie całego zysku netto za 2025 r. na kapitał zapasowy. Jak podano, rekomendacja zarządu stanowi odstępstwo od opublikowanej w maju 2022 r. polityki dywidendowej spółki. Zarząd spółki, przyjmując powyższą rekomendację, wziął pod uwagę m.in. przewidywane zgodnie ze strategią grupy kapitałowej Boryszew na lata 2025-2029 nakłady inwestycyjne grupy Boryszew, w tym trwające oraz planowane procesy inwestycyjne w Segmencie Gospodarka Cyrkularna dotyczące budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, a także produkcję specjalną na potrzeby wojskowe. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu. W 2025 r. Boryszew wypłacił 0,35 zł dywidendy na akcję. Grupa regularnie płaciła dywidendę od 2022 r.

Zyski Boryszewa w dół

W 2025 r. Boryszew nadal mierzył się z wyzwaniami na rynku stali i w europejskiej motoryzacji. W 2025 r. W tym okresie grupa zanotowała blisko 23,6 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 78 proc. względem poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o ponad 25 proc., do 251,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły nieco ponad 4,8 mld zł i były o ok. 5,5 proc. niższe niż rok wcześniej.

- Grupa nadal mierzy się ze spowolnieniem obserwowanym u kluczowego partnera, jakim jest gospodarka niemiecka oraz bardzo trudną sytuacją w hutnictwie stali. Strategia ogłoszona w 2025 r. jest konsekwentnie realizowana, jednak otoczenie makroekonomiczne – obejmujące niższą dynamikę wzrostu gospodarczego, nasiloną konkurencję ze strony producentów z Dalekiego Wschodu – oraz przesunięcia w zakresie sprzedaży aktywów – spowodowało, że osiągane wyniki pozostają poniżej zakładanych poziomów – wyjaśnia Wojciech Kowalczyk, prezes Grupy Boryszew.

- Jesteśmy skoncentrowani na realizacji przyjętych w minionym roku założeń dalszego rozwoju w oparciu o dywersyfikację produktową i geograficzną, w tym ekspansję na rynki o znacznym potencjale wzrostu. Rok 2026 z pewnością upłynie także na wzmacnianiu naszych kompetencji w dziedzinie produkcji dla sektora zbrojeniowego – dodaje.

Przychody w segmencie metali zmniejszyły się rok do roku o 3,2 proc., do ok. 2,3 mld zł., czemu towarzyszył spadek wyniku EBITDA o blisko 16 proc. do 54 mln zł. Największy spadek odnotowano w obszarze stali, na co kluczowy wpływ miały niekorzystne warunki makroekonomiczne (w tym niższy wzrost gospodarczy), konkurencja ze strony krajów państw trzecich, a także przesunięcia założonych harmonogramów sprzedaży aktywów.

Przychody segmentu motoryzacji zanotowały 14-proc. spadek rok do roku, do 1,3 mld zł, głównie na skutek decyzji o zakończeniu działalności produkcyjnej spółek z Grupy Boryszew Automotive Plastics (BAP). EBITDA segmentu zwiększyła się o blisko 48 proc., osiągając 105 mln zł. Wartość nowych kontraktów podpisanych w 2025 r. wynosi 136,2 mln euro. Udział pojazdów elektrycznych i hybrydowych w portfelu zamówień utrzymuje się na poziomie 64,9 proc.

Segment Gospodarka Cyrkularna zanotował ponad 8-proc. wzrost przychodów w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając 449 mln zł. EBITDA utrzymała się na podobnym poziomie 66 mln zł.

Segment Energia wypracował 720 mln zł przychodów, o ponad 2 proc. mniej niż rok wcześniej i stabilny rok do roku wynik EBITDA na poziomie 21 mln zł.