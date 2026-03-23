Jak podano, skonsolidowane przychody Benefitu Systems wzrosły o 33 proc. rok do roku, do ponad 4,5 mld zł, a skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 29 proc. rok do roku i wyniósł 924 mln zł. Na koniec 2025 r. grupa posiadała niemal 550 własnych klubów fitness, a z kart sportowych korzystało ponad 2,5 mln użytkowników w sześciu krajach.

Benefit Systems, wraz z publikacją wyników finansowych, zaprezentował nową politykę dywidendy na kolejne lata oraz zaktualizowaną strategię rozwoju do 2027 r., uwzględniającą wpływ przejęcia tureckiej Grupy MAC. Zakłada ona posiadanie na koniec 2027 r. od 2,95 do 3,15 mln użytkowników kart sportowych i od 730 do 820 klubów fitness oraz osiągnięcie skonsolidowanych przychodów na poziomie od 6,4 do 7 mld zł i skorygowanej marży zysku operacyjnego na poziomie między 20 a 21 proc. w 2027 r. "Spółka zaznacza, że cele i założenia zaktualizowanej strategii 2027 r. nie stanowią prognozy ani szacunku wyników, w tym finansowych, i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania grupy kapitałowej Benefit Systems w latach 2025-2027" - czytamy.

- Nasze oczekiwania na rok 2026 pozostają bez zmian w stosunku do tego, co zaprezentowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Oczekujemy około 130 tys. nowych kart w Polsce, w segmencie Zagranica UE minimum 100 tys., a w Turcji znaczącego przyspieszenia wzrostu kart rok do roku. W ramach planów inwestycyjnych analizujemy rynki pod kątem potencjalnych akwizycji, kontynuujemy wydatki na rozwój technologiczny oraz oferty produktowej, a także planujemy otwarcie około 70 nowych klubów fitness – mówi Marcin Fojudzki, członek zarządu Benefitu Systems.