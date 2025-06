To może oznaczać, że przychody ze sprzedaży powinny przekroczyć 73,7 mln zł. Większym wyzwaniem może być wyjście na plus. Erg ubiegły rok zamknął 0,7 mln zł straty netto. Również początek roku był na minusie.

W tym roku spółka chce przeznaczyć podobną kwotę na inwestycje jak w ubiegłym. Wówczas była ona niewielka, gdyż wynosiła kilkaset tysięcy złotych. Pieniądze wydatkowano jedynie na inwestycje odtworzeniowe i remontowe.

Z powodu ponoszonych ostatnio strat giełdowi inwestorzy coraz niżej wyceniają akcje Ergu. Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku ich kurs sięgał 55 zł. W tym roku spadał nawet do 44 zł. Jednak należy zauważyć, że płynność walorów firmy jest bardzo mała. Często nie dochodzi do żadnej transakcji w ciągu całej sesji.