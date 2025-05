Marek Marzec, wiceprezes Onde: Nie każdy projekt OZE musi być sprzedany

Czyli Onde staje się także producentem prądu. W jakim stopniu Park Lewałd dołoży się do wyniku grupy?

Spodziewamy się EBITD-y na poziomie około 10 mln zł rocznie ze sprzedaży energii. Ale chcemy ten projekt obudować w usługi i generować dodatkowe przychody od 2026 r. lub 2027 r.

Farm, które mogą zostać w grupie i produkować energię, będzie więcej?

Na projekty, które mają warunki przełączenia, są zaawansowane i mają potencjał budowy hybrydy, czyli do farmy fotowoltaicznej będzie można dobudować wiatraki, patrzymy troszeczkę inaczej. Być może pod kątem pozostawiania ich w naszym bilansie. Takich projektów jest kilka, ponad 100 MW w warunkach przełączenia. To projekt Rejowiec czy Żabów.

Do jakiej wielkości chcecie zwiększyć wasz portfel projektów OZE?

Dzisiaj mamy portfel ponad 1,3 GW w różnej fazie zaawansowania. Na przykład 300 MW to są projekty, które mają pozwolenie na budowę, 400 MW mają pozwolenie na warunki przełączenia. Pozostała część to są projekty na różnym etapie przygotowania.

Naszą ambicją jest, żeby ten portfel rozbudować. Planem minimum jest, aby sięgał on 2 GW na koniec tego roku. Koncentrujemy się na rozbudowie portfela o część wiatrową. Dokładamy do tego magazyny energii. Docelowo będą to projekty fotowoltaiczno-wiatrowo-magazynowe. Taki model chcemy realizować na prawie każdym projekcie.

W perspektywie krótkoterminowej mamy część portfela do sprzedaży plus kilka projektów, które są ewentualnie do budowy. W perspektywie trzech–czterech lat to są wszystkie hybrydy. W horyzoncie pięciu–sześciu lat to greenfieldy wiatrowe. Mamy w każdej perspektywie dość dobre rokowania.

Liberalizacja ustawy odległościowej utknęła w Sejmie. Jej uchwalenie i podpisanie przez prezydenta przyczyniłoby się do boomu na rynku farm wiatrowych na lądzie?

Ta ustawa jest ważna z wielu powodów. Po pierwsze uwalnia dodatkowe tereny pod farmy wiatrowe, więc potencjał energetyki rośnie. Po drugie uchwalenie zmian przez obecną ekipę rządzącą daje impuls, że ta większość parlamentarna wspiera zieloną transformację. To jest ważny sygnał dla wszystkich w branży, więc czekamy na tę ustawę. Za nią pójdą też inne zmiany deregulacyjne, uproszczenia różnych procedur. Na to też czekamy. Procedury ułatwiające proces dewelopmentu są równie ważne. Skróci się czas przygotowania projektu. Dzisiaj mówimy, że to jest pięć–siedem lat, a chcielibyśmy, żeby to były dwa–trzy lata, góra cztery.