Maciej Posadzy, prezes Elektrotimu: Nie będziemy zwiększać skali biznesu kosztem rentowności

Jak aktualnie wygląda portfel zleceń Elektrotimu? Czy podpisane już umowy dają perspektywę na wzrost przychodów w 2025 roku?

Na koniec lutego tego roku nasz portfel zamówień wynosił blisko 700 mln zł. Znaczącą jego większość stanowią zlecenia przewidziane do realizacji w 2025 roku, w kwocie blisko 530 mln zł, co oznacza, że mamy już zagwarantowane przychody na poziomie wykonania roku ubiegłego. Pozostałe prawie 170 mln zł są to zlecenia przewidziane na lata 2026–2027. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że cały czas podpisujemy nowe umowy. W pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku podpisaliśmy umowy na ponad 180 mln zł. Z kolei blisko 100 mln zł dotyczy kontraktów, które już zostały rozstrzygnięte na naszą korzyść, gdzie prawdopodobieństwo podpisania umów jest bardzo wysokie. Wartość złożonych przez nas ofert będących na różnych etapach postępowania opiewa na ponad 1 mld zł, a poprawiające się otoczenie rynkowe w postaci nowych inwestycji stwarza dogodne warunki do dalszego wzrostu. Chcemy wykorzystać szanse rynkowe, które stwarzają przyspieszająca transformacja energetyczna w naszym kraju oraz znaczący wzrost nakładów na obronność. Na ten cel przesunięto część środków z KPO. W najbliższych latach spodziewamy się także intensyfikacji dużych inwestycji w rozwój kolei w Polsce, na co przewidziano ponad 180 mld zł. Wzmożone inwestycje obejmą również infrastrukturę tramwajową. Wymienione obszary będą mieć kluczowe znaczenie dla poprawy naszych przychodów w najbliższych latach.

W ostatnich latach zrobiliście duży skok pod względem przychodów i wielkości portfela zleceń, a plany na kolejne lata przewidują zbliżenie się do poziomu 1 mld zł rocznej sprzedaży. Czy spółka jest przygotowana, jeśli chodzi o potencjał kadrowy i zasoby finansowe, by poradzić sobie z przerobem szybko rosnącego portfela zleceń?

Przygotowujemy się do wzrostu skali działalności i dalszej rozbudowy portfela zleceń. Pod względem zasobów ludzkich i finansowych już jesteśmy na to gotowi. Głównym wyzwaniem na ten moment jest pozyskanie wykwalifikowanej kadry i związana z tym presja płacowa. Przewidywana kumulacja inwestycji w najbliższych latach może sprawić, że będzie to stanowić jeszcze większe wyzwanie niż dotychczas, dlatego intensywnie pracujemy nad wzmocnieniem naszych zasobów kadrowych, pozyskując wykwalifikowanych pracowników z rynku oraz absolwentów, którym oferujemy odpowiednie szkolenia. Finansowanie, które mamy udostępnione, jest wystarczające, by obsłużyć wzrost wyraźnie większej niż obecnie liczby zleceń. Mamy zabezpieczone limity kredytowe w wysokości ponad 200 mln zł i ujemny dług netto, co pozwala nam na realizację naszych długoterminowych planów.

Na jakim etapie są prace nad nową strategią Elektrotimu, która ma być ogłoszona w 2025 roku, i czego inwestorzy mogą się po niej spodziewać?

Rozpoczęliśmy już wstępne prace nad opracowaniem strategii z pięcioletnią perspektywą do 2030 r., co oznacza, że będzie to strategia o dłuższym horyzoncie niż ta obecnie obowiązująca. Wynika to z faktu, że pozyskujemy coraz większe kontrakty, których czas realizacji uległ wydłużeniu i przeciętnie wynosi już 18–24 miesiące. Przy naszym charakterze działalności uznaliśmy, że takie długoterminowe podejście jest konieczne, by właściwie planować i monitorować realizację planów strategicznych. Publikację nowej strategii planujemy w ostatnim kwartale bieżącego roku. Będzie ona nastawiona na wykorzystanie perspektyw rynkowych i potencjału w tych obszarach, które są nam już dobrze znane. Będziemy chcieli także położyć większy nacisk na badania i rozwój. Kluczowym elementem nowej strategii będzie rozwój oferty produktowej w innowacyjnych obszarach, jak np. wielkoskalowe magazyny energii czy elektromobilność. W nowej perspektywie znajdą się także założenia finansowe, pokazujące oczekiwaną ścieżkę wzrostu wyników w najbliższych latach. Ponadto na pewno zostanie ujęta w niej polityka dywidendowa. Chcemy być spółką, która pod tym względem jest przewidywalna i regularnie dzieli się wypracowanym zyskiem z akcjonariuszami.

Czy w nowej strategii pod uwagę będą brane także akwizycje?

Obecnie obowiązująca strategia była nastawiona na rozwój organiczny, ale kreśląc plany dalszego rozwoju, uważam, że jest to temat do rozważenia. Cały czas przyglądamy się naszej branży pod kątem potencjalnych akwizycji i nie wykluczam, że weźmiemy je także pod uwagę w nowej strategii.