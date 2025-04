Cła Trumpa to cios dla marek takich, jak Nike, Vans czy Mattel

Z kolei VF Corporation, właściciel The North Face, Timberland, Vans i Jansport, również w dużym stopniu polega imporcie z Azji. Około 38 proc. dostawców ma w Chinach, a 17 proc. w Wietnamie.

Cła będą również ciosem dla producentów mebli bowiem ok. 26,5 proc. ich importu do USA pochodziło z tego kraju, a 29 proc. z Chin. Podobnie producenci zabawek również polegali na Wietnamie, a Hasbro, SpinMaster, Mattel i Crayola to niektóre z firm, które współpracują z GFT Group, jednym z największych producentów zabawek w Azji Południowo-Wschodniej.

Oprócz zakładów produkcyjnych w Chinach, ma ona także pięć fabryk w północnym Wietnamie, w których zatrudnionych jest ponad 15 tys. pracowników. - Ciężko pracujemy, aby kontrolować to, co może nastąpić w tym roku. Obejmuje to próbę zrównoważenia taryf poprzez renegocjację kosztów produkcji, przyspieszenie przeniesienia produkcji do innych krajów i wdrożenie korekt cenowych — powiedział na początku marca Yves LePendeven, dyrektor finansowy Funko, producenta zabawek.

Alkohole podrożeją

Miesiąc temu zapowiedź 200 proc. ceł na wyroby alkoholowe z Unii Europejskiej, trafiające na rynek amerykański, wywołały wśród producentów spory popłoch. Póki co ich nie wprowadzono, ale jakiekolwiek dodatkowe koszty wpłyną na rynek. USA są światowym liderem pod względem importu i konsumpcji wina, sprowadzają rocznie ponad 12,3 mln hl, , w czym zdecydowanie dominują wina z Unii Europejskiej, głównie francuskie i włoskie. Konsumpcja wina w USA to ponad 33,3 mln hl, to największy na świecie rynek, ale dla innych alkoholi to też problem.

- Zagrożone będą liczne miejsca pracy, zwłaszcza w obszarach wiejskich. Dla unijnych producentów alkoholi rynek amerykański stanowi niemal jedną trzecią wartości całkowitego eksportu – wyjaśnia Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. - Produkty spirytusowe odgrywają również istotną rolę w eksporcie unijnego sektora rolno-spożywczego do USA i w ogólnych relacjach handlowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Dla polskich producentów wódek rynek amerykański jest drugim co do wielkości rynkiem eksportowym, z rocznym eksportem sięgającym 20 mln euro.

Winiarze również biją na alarm. - Stany Zjednoczone są jednym z kluczowych graczy na globalnym rynku wina. Pod względem wielkości produkcji plasują się na czwartym miejscu, tuż za Francją, Włochami i Hiszpanią. Co za tym idzie, należą także zatem do istotnych eksporterów. W ubiegłym roku wysłały na rynki zagraniczne 2,8 mln hl wina –ocenia Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa. - Europejska organizacja reprezentująca branżę winiarską wystąpiła do Komisji Europejskiej i krajów członkowskich z apelem o wyłączenie wina z trwającego sporu handlowego między UE a USA dotyczącego ceł na stal i aluminium. Branża stanowczo sprzeciwia się włączeniu amerykańskich win na listę produktów objętych środkami odwetowymi UE – dodaje.