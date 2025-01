Grupa Recykl liczy na wzrost odzysku i recyklingu opon

Z raportu „Historia, która kołem się toczy” wynika też, że rocznie na polski rynek trafia 280–350 tys. t opon. Tymczasem krajowe możliwości ich recyklingu przez firmy zrzeszone w PSRO sięgają około 400 tys. ton. – Łącznie z naszymi partnerami możemy przetworzyć wszystkie opony z Polski i połowy krajów ościennych. Sam Recykl przetworzyć może ponad 150 tys. t opon rocznie – zauważa Jasiewicz.

Krajowe moce są wykorzystywane częściowo m.in. dlatego, że nad Wisłą co czwarta opona pneumatyczna i każda opona pełna „giną” wprowadzane do obrotu. Innymi słowy nie są efektywnie zagospodarowywane poprzez odzysk lub recykling. Co więcej, niemal co czwarta opona pneumatyczna wprowadzana do obrotu w Polsce (około 50 tys. szt. rocznie) jest spalana w piecach cementowych. Gdyby zamiast tego poddać je recyklingowi mechanicznemu nasz kraj mógłby każdego roku oszczędzić dodatkowo 56 tys. t ekwiwalentu CO 2 .

Grupa Recykl poprawia wyniki finansowe

Jasiewicz ocenia, że wszystkie dane i fakty wymienione w raporcie PSRO są ważne, zarówno dla podmiotów zajmujących się recyklingiem zużytych opon, jak również dla środowiska naturalnego. Z kolei rolą państwa i administracji jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania zbiórki i recyklingu opon z terenu całego kraju.

– W działalność biznesową Grupy Recykl i podobnych podmiotów najbardziej uderza brak kompetencji administracji, i to wielu następujących po sobie administracji, która nie dba należycie o interes społeczny i środowiskowy kraju. Chcemy, aby raport był odebrany przez rządzących jako konstruktywna krytyka działań wielu minionych administracji rządowych i sugestia, co należy pilnie zmienić – mówi Jasiewicz.

Jego zdaniem najpilniejszą sprawą, od której trzeba zacząć, jest poprawne zdefiniowanie dwóch liczb – odzysku i recyklingu opon. Dziś określone są one odpowiednio na poziomie minimum 75 proc. i 15 proc. wprowadzanych do obrotu opon. PSRO postuluje, aby było to odpowiednio 100 proc. i 50 proc.

Z ostatnich danych wynika, że po trzech kwartałach ubiegłego roku Grupa Recykl wypracowała 100,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 9,7 mln zł zysku netto. W ujęciu rok do roku oba wyniki wzrosły odpowiednio o 7,4 proc. oraz o 30 proc. Udany był również sam III kwartał.