Inwestorzy znów wierzą w Energoinstal? Kurs poszybował

Czytaj więcej Inwestycje Spekulacja, czyli sposób na zarabianie. Ale nie dla każdego Spekulacja może być równie dobrym sposobem na zarabianie na giełdzie co inwestycje fundamentalne, ale jest znacznie trudniejsza. Wymaga odporności psychicznej, samodyscypliny oraz uwzględniania w krótkim czasie dużej liczby zmiennych.

Spółka wróciła na radary inwestorów wraz z początkiem 2025 r. Jeszcze pod koniec grudnia jej walory wyceniano na 1,05 zł. W dniu 2 stycznia podrożały do 1,09 zł, 3 stycznia do 1,45 zł, 7 stycznia do 1,96 zł, a w środę po południu kurs wynosił 2,07 zł (+6 proc.). Jest najwyżej od sierpnia 2024 r.

Obserwowane wzrosty trudno uzasadniać dobrą sytuacją finansową spółki. Wprawdzie w ostatnim raporcie okresowym (za III kwartał 2024 r.) zarząd ocenił, że „sytuacja kadrowa spółek jest stabilna”, ale to nie oznacza, że wyniki grupy są dobre.

„W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2024 roku grupa wygenerowała stratę brutto w wysokości 6 850 tys. zł“ – czytamy w raporcie. Zarząd wyjaśnia, że strata na podstawowej działalności wynika m.in. z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w Enitec oraz z obniżenia spodziewanej marży realizowanego kontraktu Radlin przez ZEC Energoservice dla Rafako. Z kolei strata na pozostałej działalności operacyjnej grupy wynika głównie z dokonanego odpisu na należności od Rafako w związku z komunikatem z 26.09.2024 r. dotyczącym złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Rafako.

Wycena rynkowa Energoinstalu przy środowej cenie akcji wynosi niespełna 39 mln zł. Wzrostom notowań obserwowanym w ostatnich dniach towarzyszy wysoki wolumen akcji. W środę jego wartość sięgnęła 2 mln zł.