Najmocniej rozchwytywane akcje przyniosły sowity zysk

Efektowne zyski

Bardziej okazałe zyski przyniosły papiery firm o średniej kapitalizacji z mWIG40. Największym zainteresowaniem cieszyły się akcje CCC, zapewniając zysk na poziomie ponad 200 proc. Inwestorów przekonała poprawiająca się sytuacja finansowa obuwniczo-odzieżowej spółki, głównie za sprawą odbudowy rentowności brutto oraz redukcji kosztów. – Spółka na przestrzeni ostatnich kwartałów dokonała znaczącej restrukturyzacji swojego biznesu. Po dokonanych działaniach naprawczych zarząd stawia obecnie na mocne przyspieszenie tempa ekspansji sieci CCC, HalfPrice oraz rozwoju nowego formatu Worldbox i na dalsze zwiększanie rentowności z uwagi na zmiany miksu produktowego. Z uwagi na to, że kilka poprzednich prognoz spółki okazywało się być zbyt optymistycznymi, konsensus rynkowy nie do końca uwzględnia powodzenie tych działań. Dlatego w przypadku skutecznej egzekucji strategii przez głównego udziałowca widzimy potencjał do dalszej poprawy wyceny i utrzymania trendu rosnących wyników, chociaż nie aż w takim szybkim tempie jak w ostatnich kwartałach, z uwagi na efekt coraz wyższej bazy – wskazuje Michał Krajczewski, analityk BM BNP Paribas.

Niesłabnącym popytem cieszyły się także walory Rainbow Tours, w wyniku czego wycena giełdowa touroperatora w tym roku wzrosła o ponad 140 proc. Rynek docenił dalszą poprawę wyników, czemu sprzyjał wysoki popyt na wycieczki zagraniczne. Motorem poprawy wyników touroperatora był rosnący wolumen sprzedaży wycieczek wspierany przez wzrost ich cen. – Dla perspektywy kursu Rainbow Tours kluczowa będzie przede wszystkim kwestia kształtowania popytu na wycieczki zagraniczne. Na razie do końca listopada przedsprzedaż oferty na sezon letni 2025 wzrosła o 15 proc., co było odczytem powyżej moich oczekiwań. Na plusie jest także średnia cena wycieczki do głównych destynacji, co oznacza, że nie ma na chwilę obecną oznak wojny cenowej między głównymi graczami na rynku, a to z kolei powinno wspierać nie tylko przychody, ale też przyszłoroczne marże – zauważa Adrian Górniak, analityk Ipopemy.

Dobrą passę kontynuowały papiery Synektika, zapewniając w tym roku ponad 130 proc. zysku. Spółka będąca dostawcą zaawansowanych urządzeń medycznych jest beneficjentem szybko rozwijającego się rynku chirurgii robotycznej w naszym regionie, a przy tym jest bardzo skuteczna w pozyskiwaniu nowych zleceń. To znajduje odzwierciedlenie w szybko rosnących przychodach i zyskach. – W ostatnich latach spółka odnotowała istotny wzrost skali biznesu, jednak biorąc pod uwagę dobre perspektywy rozwoju rynku, oczekujemy utrzymania trendu. W krótkim i średnim okresie najważniejszym czynnikiem napędzającym sprzedaż sprzętu diagnostycznego będzie wsparcie podmiotów ochrony zdrowia środkami z KPO, które pozwolą na sfinansowanie istotnych inwestycji – oczekuje Anna Tobiasz, analityk DM BDM.

„Maluchy” dały zarobić

Na celowniku kupujących znalazły się także wybrane małe spółki z indeksu sWIG80, Zyski przyniosły akcje co drugiej z nich. Bardzo udany okres ma za sobą Tarczyński, spółka działająca w branży mięsnej. Aktualnie jej akcje są wyceniane na giełdzie prawie trzykrotnie więcej niż przed rokiem, co jest najlepszym wynikiem wśród firm z indeksu. Inwestorów przekonały efektownie rosnące od kilku kwartałów zyski, co firma zawdzięcza dynamicznie rosnącej sprzedaży eksportowej i stabilizacji sytuacji na rynku surowców, co pozytywnie przełożyło się na osiągane marże. Dodatkowym wabikiem dla inwestorów okazał się awans do indeksu sWIG80.

Dużym powodzeniem cieszyły się walory Rank Progress, które przyniosły ok. 136 proc. zysku. Tegoroczny wystrzał notowań wrocławskiego dewelopera, który zapoczątkowała w marcu informacja o wspólnej inwestycji z Archicomem – budowy nowego osiedla na blisko 800 mieszkań – miał jednak bardziej spekulacyjny charakter. W ostatnich miesiącach inwestorzy chętniej realizowali zyski, co skorygowało w dół wypracowaną wcześniej zwyżkę.

Trzycyfrową stopę zwrotu w 2024 r. przyniosły także akcje Elektrotimu (128 proc.). Rynek pokładał duże nadzieje w elektroinstalacyjnej spółce, która w ostatnich latach wskoczyła na dużo wyższy pułap przychodów, dzięki pozyskaniu kilku dużych kontraktów (m.in. budowa zapory elektronicznej na granicy z Białorusią) i dywersyfikacji branżowej portfela. W 2024 r. spółka czerpała z tego korzyści w postaci rosnących zysków. Jednocześnie zbudowała solidny portfel zleceń na kolejne lata, co wraz z oczekiwanym przyspieszeniem kolejnych przetargów w związku z odmrożeniem inwestycji daje nadzieje na podtrzymanie pozytywnego trendu w wynikach.