Są wyniki audytów w spółkach Skarbu Państwa. „Miliardowe straty"

Jak tłumaczy resort, kodeks ma profesjonalizować działania wszystkich uczestników procesu nadzorczego nad spółkami Skarbu Państwa, a więc m.in. pracowników ministerstwa, rad nadzorczych oraz zarządów spółek. Minister wyraził nadzieję, że Kodeks stanie się cennym narzędziem także dla spółek nadzorowanych przez inne ministerstwa i będzie wspierał je w dążeniu do osiągania najwyższych standardów operacyjnych i etycznych. – Kodeks nie tylko ujednolici ten nadzór, ale też ma przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym czy zapobiegać nieprawidłowościom – powiedział minister.

Kodeks omawia zadania walnego zgromadzenia, rady nadzorczej i zarządu. Skupia uwagę m.in. na zasadach współpracy pomiędzy organami, kwestiach wynagrodzeń oraz postępowań kwalifikacyjnych do władz spółek. Rada Nadzorcza ma sprawować nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, dbając jednocześnie o wzrost wartości spółki w długim terminie i zwracać szczególną uwagę na spójność działań inwestycyjnych i rozwojowych spółki do przyjętej przez nią strategii. Natomiast w skład Rady Nadzorczej mają wchodzić członkowie zapewniający merytoryczny i bieżący nadzór nad spółką, przy zachowaniu różnorodności w odniesieniu do płci oraz niedyskryminacji w odniesieniu do wszystkich innych cech. W przypadku spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz w innych podmiotach, gdzie jest to uzasadnione stopniem skomplikowania danego postępowania lub specyfiką poszukiwanego kandydata, Kodeks zaleca korzystanie z usług niezależnego doradcy personalnego (tzw. executive search) lub powołania komitetu nominacyjnego. Prowadząc postępowanie kwalifikacyjne nacisk należy położyć na sprawdzenie kwalifikacji i predyspozycji, a nie tylko spełnienie wymogów formalnych.

Ruszają konsultacje kodeksu

Konsultacje publiczne projektu Kodeksu będą trwać 3 tygodnie tj. do 18 grudnia. Minister zachęcił do zgłaszania uwag, tak by ostateczny dokument był efektem dobrego dialogu resortu z uczestnikami życia gospodarczego. Poinformował, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która również będzie dotyczyć poprawy ładu korporacyjnego.

- Chcemy przywrócić przekonanie, że państwo to racjonalny i przewidywalny właściciel, a spółki z udziałem Skarbu Państwa to kontrahenci, z którymi warto współpracować i nawiązywać relacje biznesowe. Wszystkie nasze działania będą do tego zmierzać. Nie kończymy na dobrych praktykach, w kolejnej fazie przedstawimy rozwiązania ustawowe, które mają poprawić efektywność zarządzania spółkami z udziałem Skarbu Państwa- zapowiedział minister Jaworowski.

- Nawet najlepsza ustawa nie zagwarantuje wysokich standardów i odbudowy zaufania. O utrzymanie tych standardów muszą troszczyć się wszyscy uczestnicy życia gospodarczego oraz świata polityki. Po wejściu w życie Kodeksu Dobrych Praktyk, Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie zalecać jego stosowanie we wszystkich spółkach, nad którymi sprawuje nadzór - dodał Jaworowski.