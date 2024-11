Mercor pozbywa się części biznesu. Kurs wystrzelił

Działająca w branży biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych Grupa Mercor przymierza się do sprzedaży części działalności w zakresie oddymiania grawitacyjnego oraz wentylacji pożarowej. Przedwstępna umowa sprzedaży przewiduje, że trafi do Grupy Kingspan, będącej globalnym producentem płyt warstwowych i izolacji dla budownictwa energooszczędnego. Transakcja opiewa na kwotę 420 mln zł, przy czym płatność do 60 mln zł jest odroczona i uzależniona od osiągnięcia celów odnośnie do wyników. Warunkiem zapłaty części ceny jest osiągnięcie określonych progów skonsolidowanej EBITDA za 12 miesięcy kończących się 31 marca 2026 r., wygenerowanej z działalności objętej wydzieleniem, która docelowo ma być prowadzona przez sprzedawane spółki.