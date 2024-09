Dla Enter Air II kwartał tego roku był najlepszym takim okresem w historii spółki. Jak zauważają analitycy DM BDM, odczyty zaraportowane na wszystkich liniach wynikowych przebiły oczekiwania. W związku z dalszą rozbudową floty i zwiększeniem operacji lotniczych o blisko 11 proc. rok do roku urosły przychody przewoźnika, sięgając 772,6 mln zł. Dzięki niższym cenom paliwa jak i mniejszej liczbie realizowanych przeglądów floty poprawiła się rok do roku marża brutto ze sprzedaży. EBITDA przewoźnika w II kwartale sięgnęła 152 mln zł (wzrost o 13 proc.). „Najbardziej in plus od naszych estymacji odchylił się skorygowany zysk netto, który w II kwartale 2024 r. wyniósł 58,9 mln zł (wzrost o 44,9 proc.), co odbieramy lekko pozytywnie. Różnica wobec naszych prognoz wynika w głównej mierze z przychodów finansowych” - podaje DM BDM.

Na koniec czerwca grupa miała 294,2 mln zł środków pieniężnych i pozostałych aktywów finansowych (wzrost o 91 mln zł kwartał do kwartału). Przewoźnik obserwuje utrzymujący się bardzo wysoki popyt na swoje usługi.

Notowania spółki otworzyły się w piątek z luką bessy i po kilkudziesięciu minutach handlu zniżkują o 3,5 proc., do 57,7 zł. Od początku roku kurs przewoźnika umocnił się o 21 proc. W rekomendacji BM BDM z czerwca analitycy wycenili walory Enter Air na 77,5 zł.