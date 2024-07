Czytaj więcej Handel i konsumpcja Inwestorzy fetują zwolnienia w Eurocashu. „Do obietnic podchodzą serio” Kurs akcji Eurocashu odbił od dna, po tym jak Eurocash zapowiedział zwolnienia. Zdaniem analityka Krzysztofa Kawy z Erste Securities sytuacja Eurocashu jest trudna, ale przyjęta strategia daje Eurocashowi szanse sobie z nią poradzić.

„Rynek, na którym działa Auto Partner, ma dobre perspektywy długoterminowe”

Tymczasem zdaniem specjalisty Santandera BM spotykana ostatnio na rynku korzystna dla dystrybutorów części narracja pozostaje w mocy. Zgodnie z nią będą oni beneficjentami słabej sprzedaży nowych samochodów w Europie. Związana ona jest z ostrożnym podejściem, jakie wobec poważniejszych wydatków wykazują obciążeni wysokimi stopami procentowymi konsumenci.

- Jeśli nowe samochody są dla konsumentów za drogie, to dłużej używają starych i wiąże się to oczywiście z podwyższonym zużywaniem się części – tłumaczy Sokołowski.

Sprzedaż nowych aut ograniczają też według niego problemy z dostępnością. Nabywcy nadal często są zmuszeni dość długo czekać na dostawę zamówionych pojazdów. Wreszcie perspektywy biznesu spółki wspiera wysoki import używanych samochodów do całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

- W krajach regionu liczba samochodów na mieszkańca rośnie, zwiększają się też pokonywane przez auta dystanse. Wszystko wskazuje, że są to trwałe tendencje, bo oznaczają one dostosowanie się do warunków panujących na zachodzie Europy – zauważa ekspert Santandera BM.