W I kwartale 2024 r. Apator zanotował 12 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza poprawę o 40 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zanotowała minimalny wzrost do 31,9 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 296,3 mln zł i były o 3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Motorem poprawy wyników Apatora pozostaje segment energii elektrycznej zwiększając przychody w I kwartale br. o 13 proc. i wynik EBITDA o 50 proc. do 15,8 mln zł. To efekt wyraźnego wzrostu sprzedaży na rynku polskim, głównie w efekcie dostaw liczników smart w ramach rollout’ów realizowanych przez krajowych operatorów. W segmencie gazu sprzedaż wzrosła o 2 proc. przede wszystkim dzięki realizacji kontraktu belgijskiego, jednak nadal ta część biznesu grupy działa w warunkach dużej niepewności związanej z polityką energetyczną UE. Jednocześnie mniej udany okres ma za sobą segment wody i ciepła notując 10-proc. spadek przychodów rok do roku, co według wyjaśnień zarządu jest efektem co jest efektem wysokiej bazy porównawczej sprzed roku (w I kwartale 2023 r. nastąpiła kumulacja zamówień ze spółdzielni i wodociągów po okresie pandemicznego spowolnienia).

- Nowe regulacje sprzyjające transformacji oraz rosnąca świadomość naszych klientów w zakresie oszczędnego, zrównoważonego korzystania z mediów energetycznych i wody będą nam sprzyjać. Zakładamy, że będziemy rosnąć organicznie wokół naszych „tradycyjnych” sektorów rynku i produktów, ale równocześnie intensywnie pracujemy nad rozwojem nowych, zintegrowanych rozwiązań - komentuje Maciej Wyczesany, prezes Apatora.

- Nie zapominamy przy tym, że każda firma, zwłaszcza w obecnych turbulentnych czasach, musi konsekwentnie pracować nad efektywnością swoich działań operacyjnych. Dlatego poprawiamy nasze procesy, optymalizujemy gospodarkę magazynową, stale szukamy synergii w ramach grupy np. w zakresie polityki zakupowej, co skutkuje optymalizacją kosztu TKW. Utrzymujemy przy tym konieczny do obsłużenia rosnącej sprzedaży i zabezpieczenia materiałów do produkcji poziom kapitału obrotowego netto oraz finansującego go zadłużenia. Wartym odnotowania jest fakt, iż nasz poziom zadłużenia od kilku kwartałów sukcesywnie spadał. Na koniec I kwartału 2024 r. wskaźnik dług netto/skorygowana EBITDA LTM ukształtował się na poziomie 1,39x (wobec 1,48 na koniec 2023 r.) - podkreśla.