W zakończonym niedawno miesiącu przychody największego krajowego dystrybutora części samochodowych wzrosły rok do roku o 19,5 proc., osiągając poziom 1,66 mld zł. Sprzedaż na krajowym rynku wyniosła 692,6 mln zł i była o ponad 18 proc. wyższa niż analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Z kolei przychody spółek dystrybucyjnych operujących na kilkunastu europejskich rynkach zwiększyły się o 22,7 proc., do 826,3 mln zł. Kwietniowy wystrzał przychodów nie jest zaskoczeniem dla analityków, którzy spodziewali się takiego scenariusza. Ich zdaniem było to częściowo spowodowane przesunięciem popytu z marca, kiedy rok do roku dynamika przychodów była ujemna.

Czytaj więcej Firmy Inter Cars. Marcowy spadek obrotów Słabsze dane marcowej sprzedaży zostały negatywnie odebrane przez inwestorów. Podczas pierwszych minut środowego handlu, akcje Inter Carsu zniżkowały nawet o 1,5 proc. Przecenie towarzyszyły jednak ograniczone obroty.

W okresie od stycznia do kwietnia 2024 r. łączna sprzedaż Inter Carsu zwiększyła się o 10,6 proc., osiągając nieco ponad 6 mld zł. Prawie wszystkie spółki dystrybucyjne grupy działające na kilkunastu rynkach zagranicznych w regionie w okresie pierwszych czterech tegorocznych miesięcy zwiększyły sprzedaż rok do roku. Jedynym wyjątkiem jest rynek rumuński, gdzie przychody zmniejszyły się rok do roku odpowiednio o 0,2 proc. Na największym, polskim rynku dystrybutor zanotował 11-proc. wzrost obrotów.

W środę przed południem akcje Inter Carsu wyceniane były po 542 zł, co oznacza zwyżkę o prawie 1,7 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. Od początku stycznia 2024 r. papiery dystrybutora zniżkowały o ponad 10 proc.