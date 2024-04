W zakończonym niedawno miesiącu przychody największego krajowego dystrybutora części samochodowych spadły rok do roku o 2,4 proc., osiągając nieco ponad 1,53 mld zł. To wyraźnie słabsze tempo niż to, do którego spółka przyzwyczaiła rynek w poprzednich miesiącach. Sprzedaż na krajowym rynku wyniosła 665 mln zł i była o 2 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Jednocześnie przychody spółek dystrybucyjnych operujących na kilkunastu zagranicznych rynkach w regionie zmniejszyły się o prawie 5 proc., do 736,9 mln zł. Kilkunastoprocentowe spadki przychodów w marcu zanotowały rynki rumuński, czeski i ukraiński.

Czytaj więcej Firmy Inter Cars mierzy się z kosztami W 2023 roku wyniki dystrybutora części pozostawały pod wpływem silnych wahań złotego.

W okresie od stycznia do marca 2024 r. łączna sprzedaż Inter Carsu zwiększyła się o 7,6 proc., osiągając prawie 4,4 mld zł. Prawie wszystkie spółki dystrybucyjne grupy działające na kilkunastu rynkach zagranicznych w regionie w I kwartale br. zwiększyły sprzedaż rok do roku. Wyjątkami są rynki rumuński, czeski i ukraiński, gdzie przychody zmniejszyły się rok do roku odpowiednio o prawie 5 proc., 1,6 proc i 0,7 proc. Na największym, polskim rynku dystrybutor zanotował 8,4-proc. wzrost obrotów.