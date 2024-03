Zarząd AC wskazuje, że 2023 rok okazał się bardziej wymagający dla spółki niż poprzedni, co mało przełożenie na pogorszenie jej wyników finansowych rok do roku. Istotne umocnienie złotego w połączniu z gwałtownym wzrostem cen materiałów używanych do produkcji i opakowań, jak i występujące jeszcze problemy z ich dostępnością, wzrosty wynagrodzeń i innych czynników produkcji wywarły znaczną presję na ponoszone przez spółkę koszty, które tylko częściowo była w stanie przenieść na odbiorców. - Miało to negatywny wpływ na zrealizowaną marżę, która spadła z poziomu 31,6 proc. w 2022 r. do 27,8 proc. w 2023 r. Jest to widoczne w szybszym wzroście kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów przy ujemnej dynamice przychodów ze sprzedaży. Negatywny wpływ na wyniki miało umocnienie w 2023 r. średniego kursu złotego względem euro i dolara, w których rozliczana jest sprzedaż eksportowa. W konsekwencji tych czynników wynik brutto na sprzedaży spadł o 13,1 mln zł, a po niewielkim wzroście kosztów operacyjnych, m.in. jako skutek wysokiej inflacji i w wyniku wzrostu kosztów wynagrodzeń, wynik na sprzedaży spadł o 13,7 mln zł w stosunku do roku ubiegłego – wyjaśnia spółka w raporcie.

W IV kwartale 2023 r. AC zanotowało 6,4 mln zł jednostkowego zysku netto , co oznacza spadek o 28 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 45 proc., osiągając 5,7 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 68,4 mln zł i były o 3 proc. niższe niż rok wcześniej.

W całym 2023 roku spółka wypracowała 28,5 mln zł zysku netto, o 22 proc. mniej niż w poprzednim roku. EBITDA skurczyła się o 22 proc. do 43,5 mln zł. Przychody zmniejszyły się o 4 proc. osiągając 260 mln zł.