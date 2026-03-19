Domański: budujemy ekosystem rynku kapitałowego, dodatkowe 100 mld zł do 2040 r.

Z tego artykułu dowiesz się: Na jakich makroekonomicznych fundamentach opiera się polska gospodarka w obliczu globalnych wyzwań?

Jakie inicjatywy legislacyjne i programowe mają na celu rozbudowę ekosystemu polskiego rynku kapitałowego?

Jakie wskaźniki potwierdzają ożywienie i rosnące zaufanie do polskiego rynku kapitałowego?

Jakie wyzwania i ryzyka polityczne mogą wpływać na stabilność finansową oraz zdolność państwa do prowadzenia polityki?

– Polska w okres podwyższonych napięć geopolitycznych wchodzi z mocnymi makroekonomicznymi fundamentami – zauważał minister Domański, przypominając, że PKB Polski urósł w IV kwartale 2025 r. o 4 proc. r/r. Był to najwyższy wynik od ponad trzech lat.

– Zachowujemy jednak czujność i jesteśmy jako państwo przygotowani na różne scenariusze – mówił Andrzej Domański. Jak dodawał, poza fundamentami dla stabilnego, szybkiego wzrostu gospodarczego, Polska potrzebuje jeszcze „ambicji i narzędzi, które pozwalają je realizować”. – Z całą pewnością takim narzędziem jest silny rynek kapitałowy. Kapitał to nie tylko pieniądz. To także, a może przede wszystkim, kapitał społeczny, którego fundamentem jest zaufanie do instytucji, do reguł gry i do partnerów – wskazywał.

Andrzej Domański: kluczowa współpraca między rynkiem a państwem

Jako przykład takiej wzajemnej współpracy między państwem a rynkiem kapitałowym minister wskazywał prace nad Osobistymi Kontami Inwestycyjnymi. – Wsłuchiwaliśmy się w głos uczestników rynku, wprowadziliśmy chociażby możliwość zawarcia umowy o prowadzenie OKI w formie umowy parasolowej – wskazywał. – Nasz cel jest jasny: zmobilizować prywatne oszczędności i skierować je w sposób trwały na rynek kapitałowy. Tam będą mogły budować zasobność Polaków, a jednocześnie wspierać polską gospodarkę – dodawał.

Domański mówił jednak, że OKI to tylko jeden z elementów większej całości. – Budujemy wspólnie cały ekosystem rynku kapitałowego. W ubiegłym roku uruchomiliśmy program Innovate Poland, który zwiększy potencjał finansowania innowacyjnych projektów w naszym kraju. Zainicjowaliśmy również projekt PFR Deep Tech. Równolegle pracujemy nad rozwojem ETF-ów Przygotowujemy też rozwiązania legislacyjne, które zlikwidują bariery regulacyjne i wzmocnią konkurencyjność krajowych funduszy – wyliczał. Jak przekonywał, te rozwiązania do 2040 r. powinny przynieść nawet 100 mld zł nowego kapitału inwestycyjnego.