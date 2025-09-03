Pytania o Pure Biologics

Mnożą się pytanie, co dalej ze spólką Pure Biologics. Sama spółka milczy na razie na temat swoje przyszłości.

Czytaj więcej Medycyna i zdrowie Niepewność w Pure Biologics. Co z upadłością? Zarząd miał wycofać wniosek o upadłość spółki najpóźniej w dniu dokonania przydziału akcji serii P1. Przydziału dokonano tydzień temu. Inwestorzy czekają na informacje co dalej.

Vercom i cyber_Folks z solidnymi wynikami

Zarówno akcje firmy Vercom, jak i cyber_Folks zyskiwały w środę na wartości. Inwestorzy zareagowali tak na wyniki finansowe opublikowane przez firmy.