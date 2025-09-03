Finanse
Notowania

Środa na rynku: RPP dowozi obniżkę, szał na Bumech, niepewność w Pure

Środa na warszawskiej giełdzie stała pod znakiem wzrostów. Gwiazdą sesji była firma Bumech. Inwestorzy czekali też na decyzję RPP.

Publikacja: 03.09.2025 17:08

Środa na rynku: RPP dowozi obniżkę, szał na Bumech, niepewność w Pure

Foto: Fotorzepa

Przemysław Tychmanowicz

WIG20 na zamknięciu zyskał 0,4 proc., chociaż w ciągu dnia skala zwyżek była jednak większa. Na czym skupili uwagę inwestorzy?

RPP obniża stopy procentowe

Zaskoczenia nie było ze strony RPP. Rada obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych.

Czytaj więcej

Prezes NBP Adam Glapiński
Gospodarka krajowa
Rada Polityki Pieniężnej znów obniżyła stopy procentowe. Bez niespodzianki

Akcje Bumechu wystrzeliły

O ponad 13 proc. podrożały w środę akcje firmy Bumech. To efekt informacji o nowej umowie spółki.

Czytaj więcej

Bumech podpisał umowę z OTT Technologies ws. produkcji pojazdów opancerzonych
Firmy
Bumech podpisał umowę z OTT Technologies ws. produkcji pojazdów opancerzonych

Pytania o Pure Biologics

Mnożą się pytanie, co dalej ze spólką Pure Biologics. Sama spółka milczy na razie na temat swoje przyszłości.

Czytaj więcej

Niepewność w Pure Biologics. Co z upadłością?
Medycyna i zdrowie
Niepewność w Pure Biologics. Co z upadłością?

Vercom i cyber_Folks z solidnymi wynikami

Zarówno akcje firmy Vercom, jak i cyber_Folks zyskiwały w środę na wartości. Inwestorzy zareagowali tak na wyniki finansowe opublikowane przez firmy.

Czytaj więcej

Cyber_Folks i Vercom nie zawodzą
Technologie
Cyber_Folks i Vercom nie zawodzą

