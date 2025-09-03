WIG20 na zamknięciu zyskał 0,4 proc., chociaż w ciągu dnia skala zwyżek była jednak większa. Na czym skupili uwagę inwestorzy?
Zaskoczenia nie było ze strony RPP. Rada obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych, w tym stopę referencyjną do 4,75 proc.
O ponad 13 proc. podrożały w środę akcje firmy Bumech. To efekt informacji o nowej umowie spółki.
Bumech podpisał umowę o współpracy z OTT Technologies z siedzibą w Republice Południowej Afryki w zakresie produkcji i rozwoju pojazdów opancerzonych na rynek europejski. Po tej informacji kurs spółki wystrzelił i rośnie o blisko 30 proc.
Mnożą się pytanie, co dalej ze spólką Pure Biologics. Sama spółka milczy na razie na temat swoje przyszłości.
Zarząd miał wycofać wniosek o upadłość spółki najpóźniej w dniu dokonania przydziału akcji serii P1. Przydziału dokonano tydzień temu. Inwestorzy czekają na informacje co dalej.
Zarówno akcje firmy Vercom, jak i cyber_Folks zyskiwały w środę na wartości. Inwestorzy zareagowali tak na wyniki finansowe opublikowane przez firmy.
Obie spółki pokazały solidne wyniki. Zarządy zasygnalizowały, że kolejne kwartały zapowiadają się dobrze. W Vercomie uwagę zwraca też skup akcji – po cenie o 21 proc. powyżej obecnej rynkowej.
Notowana na rynku NewConnect alternatywna spółka inwestycyjna otrzymała 29 sierpnia zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie swojego portfela inwestycyjnego o kryptoaktywa.
Nerwowy początek tygodnia na GPW. Znów słabe były banki, co miało konsekwencje m.in. dla PKO BP.