W ramach umowy strony postanowiły, że celem podejmowanej współpracy jest dokonanie polonizacji i europeizacji produktów OTT, umożliwiając tym samym ich wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i dystrybucję na rynku europejskim.
- Grupa Bumech, która jest m.in. właścicielem kopalni węgla PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, zamierza współpracować z południowoafrykańskim producentem pojazdów opancerzonych; chce produkować takie pojazdy na rynek europejski - wynika z informacji firmy. Po tej informacji kurs spółki wystrzelił.
Współpraca obejmie pojazdy opancerzone typu PUMA, LM i Bulldog. Oferta produktowa Bumech zawiera pojazdy wojskowe, wsparcia dla służb mundurowych, pojazdy specjalne oraz kabiny opancerzone do ciężarówek, pojazdy dowodzenia i wsparcia technicznego. Strony uzgodniły zasady wdrożenia na pojazdach systemu ochrony antydronowej. W komunikacie czytamy także, że Bumech w ramach umowy będzie mógł zmieniać i modyfikować rozwiązania celem ich elastycznego dostosowywania do potrzeb współczesnego pola walki.
Umowa określa geograficzny zakres terytorialny współpracy na kraje Europy Środkowej oraz Skandynawię, przy czym może zostać rozszerzony o dodatkowe kraje sąsiadujące za obopólną zgodą stron umowy.
Umowa uwzględnia także transfer technologii oraz wsparcie w przygotowaniu produkcji i stworzeniu łańcucha dostaw. Początkowo montaż pojazdów będzie się odbywać na bazie podzespołów dostarczanych przez OTT, przechodząc stopniowo na części i komponenty produkowane w krajach Unii Europejskiej. Docelowo planowana jest pełna licencyjna produkcja w oparciu o komponenty pochodzące w co najmniej 70 proc. z Unii Europejskiej.
w komunikacie czytamy także, że Bumech zapewni kompleksowe wsparcie finansowe procesu współpracy, poniesie wydatki związane z uruchomieniem produkcji, a także koszty wsparcia sprzedaży produktów.
Umowa zostaje zawarta na początkowy okres do 31 grudnia 2027 r.. Strony ustaliły, że w przypadku osiągnięcia ustalonych warunków progowych przedłużenie umowy nastąpi w sposób automatyczny.
