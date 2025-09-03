Firmy
Bumech podpisał umowę z OTT Technologies ws. produkcji pojazdów opancerzonych

Bumech podpisał umowę o współpracy z OTT Technologies z siedzibą w Republice Południowej Afryki w zakresie produkcji i rozwoju pojazdów opancerzonych na rynek europejski. Po tej informacji kurs spółki wystrzelił i rośnie o blisko 30 proc.

Publikacja: 03.09.2025 16:12

Foto: materiały prasowe

Bartłomiej Sawicki

W ramach umowy strony postanowiły, że celem podejmowanej współpracy jest dokonanie polonizacji i europeizacji produktów OTT, umożliwiając tym samym ich wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i dystrybucję na rynku europejskim.

Oferta produktowa 

Współpraca obejmie pojazdy opancerzone typu PUMA, LM i Bulldog. Oferta produktowa Bumech zawiera pojazdy wojskowe, wsparcia dla służb mundurowych, pojazdy specjalne oraz kabiny opancerzone do ciężarówek, pojazdy dowodzenia i wsparcia technicznego. Strony uzgodniły zasady wdrożenia na pojazdach systemu ochrony antydronowej. W komunikacie czytamy także, że Bumech w ramach umowy będzie mógł zmieniać i modyfikować rozwiązania celem ich elastycznego dostosowywania do potrzeb współczesnego pola walki.

Umowa określa geograficzny zakres terytorialny współpracy na kraje Europy Środkowej oraz Skandynawię, przy czym może zostać rozszerzony o dodatkowe kraje sąsiadujące za obopólną zgodą stron umowy.

Transfer technologii 

Umowa uwzględnia także transfer technologii oraz wsparcie w przygotowaniu produkcji i stworzeniu łańcucha dostaw. Początkowo montaż pojazdów będzie się odbywać na bazie podzespołów dostarczanych przez OTT, przechodząc stopniowo na części i komponenty produkowane w krajach Unii Europejskiej. Docelowo planowana jest pełna licencyjna produkcja w oparciu o komponenty pochodzące w co najmniej 70 proc. z Unii Europejskiej.

w komunikacie czytamy także, że Bumech zapewni kompleksowe wsparcie finansowe procesu współpracy, poniesie wydatki związane z uruchomieniem produkcji, a także koszty wsparcia sprzedaży produktów.

Umowa zostaje zawarta na początkowy okres do 31 grudnia 2027 r.. Strony ustaliły, że w przypadku osiągnięcia ustalonych warunków progowych przedłużenie umowy nastąpi w sposób automatyczny.

Źródło: parkiet.com

