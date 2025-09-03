W ramach umowy strony postanowiły, że celem podejmowanej współpracy jest dokonanie polonizacji i europeizacji produktów OTT, umożliwiając tym samym ich wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu i dystrybucję na rynku europejskim.

Oferta produktowa

Współpraca obejmie pojazdy opancerzone typu PUMA, LM i Bulldog. Oferta produktowa Bumech zawiera pojazdy wojskowe, wsparcia dla służb mundurowych, pojazdy specjalne oraz kabiny opancerzone do ciężarówek, pojazdy dowodzenia i wsparcia technicznego. Strony uzgodniły zasady wdrożenia na pojazdach systemu ochrony antydronowej. W komunikacie czytamy także, że Bumech w ramach umowy będzie mógł zmieniać i modyfikować rozwiązania celem ich elastycznego dostosowywania do potrzeb współczesnego pola walki.

Umowa określa geograficzny zakres terytorialny współpracy na kraje Europy Środkowej oraz Skandynawię, przy czym może zostać rozszerzony o dodatkowe kraje sąsiadujące za obopólną zgodą stron umowy.