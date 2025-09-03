Notowania cyber_Folks i Vercomu rozpoczęły środową sesję od wzrostów. Po godz. 9 za akcję cyber_Folks trzeba zapłacić 178 zł (+3 proc.), a za walor Vercomu 123,5 zł (3 proc.). Obie spółki wczoraj po sesji opublikowały solidne wyniki półroczne. Zarządy zasygnalizowały, że kolejne kwartały też zapowiadają się dobrze.
Popyt na usługi IT rośnie, a tempo wzrostu wynagrodzeń wyhamowało. To ma pozytywny wpływ na wyniki branży. Wyceny akcji wielu jej reprezentantów mają za sobą imponującą zwyżkę. Czy dobre perspektywy zostały już przez rynek zdyskontowane?
Obie spółki są powiązane kapitałowo. Cyber_Folks jest wiodącym akcjonariuszem Vercomu. W II kwartale przychody grupy wzrosły o 37 proc. rok do roku do 212 mln zł, a skorygowana EBITDA o 70 proc. Marża EBITDA sięgnęła 34 proc., czyli o 6,5 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. EBITDA poszła w górę o 66 proc. do 68,8 mln zł (3 proc. powyżej konsensusu). Zysk operacyjny rok do roku wzrósł o 54 proc. do 50,8 mln zł. Jest o 3 proc. wyższy od średniej z prognoz analityków. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł rok do roku o 32 proc. do 12,1 mln zł i był o 5 proc. niższy od rynkowych oczekiwań.
Technologiczna grupa wypracowała najwyższe w swojej historii wyniki finansowe. Deklaruje, że nie zwolni tempa. Po przejęciu Shopera ma apetyt na kolejne zakupy. Szykuje sobie finansowanie.
W całym pierwszym półroczu 2025 r. grupa przekroczyła 400 mln zł przychodów i wypracowała 134 mln zł EBITDA.
Motorem wzrostu był segment cyber_Folks, który osiągnął blisko 50 proc. rentowności dzięki wprowadzeniu nowych produktów, pierwszym synergiom z Shoperem oraz wdrożeniom technologii opartych na sztucznej inteligencji.
Grupa intensyfikuje inwestycje w badania i rozwój. W ciągu pięciu lat przeznaczy 200 mln zł na rozwój produktów opartych na sztucznej inteligencji, big data i aplikacjach mobilnych.
– Naszą ambicją jest stworzenie platformy e-commerce światowej klasy. Chcemy, by każdy – od najmniejszego sklepu po duże organizacje – miał dostęp do narzędzi, które realnie zwiększają sprzedaż i przyspieszają wzrost biznesu. Inwestujemy w AI, big data i innowacje, które wyznaczą nowy standard na rynku – mówi prezes cyber_Folks, Jakub Dwernicki.
W II kwartale skorygowana EBITDA Vercomu zwiększyła się o 21 proc. rok do roku do 33 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 14 proc. do 62 mln zł, z kolei zysk netto wyniósł 23 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. Przychody wyniosły 114,1 mln zł i były o około 1 proc. niższe od oczekiwań, a rok do roku spadły o prawie 2 proc. Z kolei EBIT w II kwartale wzrósł o ponad jedną czwartą do 29 mln zł, o ponad 3 proc. przebijając rynkowe prognozy.
Spółka ma za sobą rekordowy rok. Z dużą nadwyżką przekroczyła wszystkie cele wyznaczone w programie motywacyjnym. Do 2028 r. chce wypracować 300 mln zł EBITDA. Na horyzoncie jest suta dywidenda z zeszłorocznego zysku.
W całym I półroczu grupa ma prawie 225 mln zł przychodów, 53,8 mln zł zysku operacyjnego oraz 45 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (+30 proc. rok do roku).
„Wyniki Vercomu za 2Q’25 okazały się nieznacznie wyższe od naszych oczekiwań i oczekiwań rynkowych na poziomie EBITDA/EBIT, głównie ze względu na niższe niż zakładano koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. Nieco niższy zysk netto wynika z wyższego ujemnego wyniku na działalności finansowej (efekt różnic kursowych)” – czytamy w komentarzu Erste Group. Analityk Erste, Krzysztof Tkocz podkreśla, że spółka od dłuższego czasu skutecznie redukuje poziom kosztów ogólnych poprzez upraszczanie struktury organizacyjnej oraz wykorzystanie rosnącego potencjału sztucznej inteligencji.
W minionym kwartale Vercom osiągnął kamień milowy: liczba płacących klientów przekroczyła 100 tys.
– Stanowi to kolejny krok przybliżający nas do realizacji celów strategicznych. Praca, którą wykonaliśmy w obszarze produktowym powinna zaprocentować w drugim półroczu, na które przypada szczyt sezonu sprzedażowego – komentuje Krzysztof Szyszka, prezes Vercomu.
Dziś na rynek trafiły też wieści w sprawie skupu akcji przez Vercom. Zarząd Vercomu zaprosił do sprzedaży do 196 900 walorów po 150 zł za sztukę. To cena o 21 proc. wyższa od aktualnego kursu.
Łączna kwota przeznaczona do zapłaty przez spółkę za nabywane akcje własne z uwzględnieniem kosztów ich nabycia wynosi maksymalnie 29,5 mln zł.
Dzień rozpoczęcia przyjmowania ofert od akcjonariuszy ustalono na 5 września 2025 r., a zakończenia na 15 września.
