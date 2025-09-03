Notowania cyber_Folks i Vercomu rozpoczęły środową sesję od wzrostów. Po godz. 9 za akcję cyber_Folks trzeba zapłacić 178 zł (+3 proc.), a za walor Vercomu 123,5 zł (3 proc.). Obie spółki wczoraj po sesji opublikowały solidne wyniki półroczne. Zarządy zasygnalizowały, że kolejne kwartały też zapowiadają się dobrze.

Jakie wyniki ma cyber_Folks w I półroczu 2025 r.

Obie spółki są powiązane kapitałowo. Cyber_Folks jest wiodącym akcjonariuszem Vercomu. W II kwartale przychody grupy wzrosły o 37 proc. rok do roku do 212 mln zł, a skorygowana EBITDA o 70 proc. Marża EBITDA sięgnęła 34 proc., czyli o 6,5 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. EBITDA poszła w górę o 66 proc. do 68,8 mln zł (3 proc. powyżej konsensusu). Zysk operacyjny rok do roku wzrósł o 54 proc. do 50,8 mln zł. Jest o 3 proc. wyższy od średniej z prognoz analityków. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł rok do roku o 32 proc. do 12,1 mln zł i był o 5 proc. niższy od rynkowych oczekiwań.

W całym pierwszym półroczu 2025 r. grupa przekroczyła 400 mln zł przychodów i wypracowała 134 mln zł EBITDA.