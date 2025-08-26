prof. Dariusz Adamski
Premier Donald Tusk, na wniosek Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, powołał z dniem 1 września 2025 r. Dariusza Adamskiego na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji.
Adamski będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz za prace pionu nadzoru nad rynkiem kapitałowym UKNF.
Czytaj więcej
Sebastian Skuza żegna się z Komisją Nadzoru Finansowego. Decyzję taką podjął premier, na wniosek przewodniczącego urzędu Jacka Jastrzębskiego.
Dariusz Adamski jest profesorem prawa związanym z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie i zarządzaniu gospodarczym oraz finansowym.
Jest stypendystą Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda, stypendystą programu badawczego Europejskiego Banku Centralnego oraz Fernand Braudel Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.
Jest również członkiem rady naukowej Europejskiego Instytutu Bankowego we Frankfurcie nad Menem, a także członkiem Komitetu Doradczego EMU Lab w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.
Autor wielu publikacji i prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych. W latach 2024-2025 dyrektor Instytutu Finansów przy Ministerstwie Finansów.
Czytaj więcej
Zmiany w zarządach i radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa będą, ale nie spodziewałbym się wielkiej rewolucji – mówi Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych w swoim pierwszym wywiadzie po objęciu stanowiska.
Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, sektorem kas spółdzielczych oraz nad sektorem instytucji pożyczkowych.
Nadzór nad działalnością urzędu Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
Obecnie w skład KNF wchodzą Jacek Jastrzębski (przewodniczący), Marcin Mikołajczyk (zastępca przewodniczącego), Krystian Wiercioch (zastępca przewodniczącego), a pozostali członkowie to: Jarosław Niezgoda (przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych), Anna Matuszczak (przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki), Marcin Wroński (przedstawiciel ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego), Artur Soboń (członek zarządu Narodowego Banku Polskiego), Wojciech Dyduch (przedstawiciel prezydenta), Grzegorz Karpiński (przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów), Maciej Szczęsny (przedstawiciel Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), Tomasz Chróstny (przedstawiciel prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz Radosław Kujawa (przedstawiciel ministra – koordynatora służb specjalnych).
Czytaj więcej
Eksperci krytykują plan wyższego CIT dla banków. - Jeszcze kilka takich koncepcji i nawet zatwardziali inwestorzy utwierdzą się w przekonaniu, że polska giełda długoterminowo to nie jest dobry pomysł – alarmuje Marcin Materna, szef działu analiz BM Banku Millennium.
Z dniem 31 lipca premier Donald Tusk, na wniosek Jacka Jastrzębskiego odwołał Sebastiana Skuzę ze stanowiska zastępcy przewodniczącego KNF. Skuza odpowiadał za nadzór nad rynkiem kapitałowym. To właśnie jego zastąpi Adamski.
W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób posiadających w Polsce majątek powyżej 400 tys. zł zwiększyła się ponad trzykrotnie, do 4 mln. Z kolei liczba osób z majątkiem przewyższającym 4 mln zł wzrosła w tym czasie dwukrotnie, z ok. 50 tys. do ok. 100 tys.