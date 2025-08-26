Premier Donald Tusk, na wniosek Jacka Jastrzębskiego, przewodniczącego KNF, powołał z dniem 1 września 2025 r. Dariusza Adamskiego na stanowisko zastępcy przewodniczącego Komisji.

Adamski będzie odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kapitałowym oraz za prace pionu nadzoru nad rynkiem kapitałowym UKNF.

Kim jest Dariusz Adamski

Dariusz Adamski jest profesorem prawa związanym z Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie i zarządzaniu gospodarczym oraz finansowym.

Jest stypendystą Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda, stypendystą programu badawczego Europejskiego Banku Centralnego oraz Fernand Braudel Fellow w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji.