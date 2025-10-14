Poniedziałkowa sesja wybrzmiewała nadal echem wydarzeń z końca poprzedniego tygodnia, kiedy to Chiny ogłosiły zacieśnienie i zaostrzenie restrykcji na eksport metali ziem rzadkich, a prezydent Donald Trump w odpowiedzi poinformował, że po pierwsze nie widzi powodu, by spotykać się z przywódcą Chin (które oczekiwane było podczas zbliżającego się szczytu APEC w Korei Płd.), a po drugie ogłosił, że 1 listopada nałoży na Chiny nowe cła w wysokości 100 proc.

Reklama Reklama