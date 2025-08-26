Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych: Prezesi spółek Skarbu Państwa powinni być liderami, a nie królami

fot. mat. prasowe
To decyzja Premiera.
Jestem na specyficznym etapie życia. Po ponad 12 latach pracy w sektorze prywatnym i w międzyczasie, krótkim epizodzie kolejowym za granicą – świadomie podjąłem decyzję o powrocie do sektora publicznego. Uznałem, że to właściwy moment, by działać w tej przestrzeni skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.
Mówię to także w kontekście decyzji o przyjściu do ARP, ale również szerzej, że tę sferę życia mam ustabilizowaną. Doświadczenie 55-latka jest inne niż doświadczenie trzydziestolatka, który obejmował funkcję prezesa PKP Cargo. Z dzisiejszej perspektywy uważam, że im więcej doświadczenia, tym lepiej – decyzje podejmujemy bardziej świadomie i dysponujemy szerszą wiedzą. Jednocześnie wciąż mam wystarczająco energii, aby pracować z pełnym zaangażowaniem.
Od kilku tygodni w Ministerstwie Aktywów Państwowych pracuję po kilkanaście godzin dziennie. Jestem jedną z pierwszych osób, które przychodzą do resortu rano i wychodzę, kiedy w biurach zostaje już tylko kilka osób, często jeszcze wieczorem pracuję w domu nad dokumentami. Co ważne, nie odczuwam przy tym zmęczenia. Mam świadomość, że to wyjątkowy moment w moim życiu zawodowym. Inspiracją była także rozmowa z moim starszym, 70-letnim przyjacielem, który powiedział mi, że jego najlepszy czas zawodowy i życiowy przypadł właśnie na okres, gdy miał 55 lat. To mnie dodatkowo zmotywowało. Dlatego uważam, że dziś jestem w dobrym miejscu i w odpowiednim momencie.
Nie krytykuję nikogo, bo każdy przypadek jest inny i ma swoją specyfikę. Mogę tylko powiedzieć tyle, że kiedyś, przed laty, dostałem propozycję objęcia funkcji prezesa PKP. Wówczas uważałem, że to jednak za wcześnie. Absolutnie świadomie, gdy Minister Infrastruktury zaprosił mnie na rozmowę i przedstawił taką propozycję, miałem odwagę ją odrzucić. Wydawało mi się, że to nie był właściwy moment.
Zostałem zaproszony na rozmowę do Premiera.
Pytanie powinno brzmieć: czy o byciu silnym ministrem aktywów państwowych decydują polityczne plecy czy profesjonalizm?
W mojej opinii główną podstawą powierzenia mi tej funkcji było to, że jestem spoza świata polityki. Podchodzę do Ministerstwa Aktywów Państwowych tak, jakby był to swego rodzaju Fundusz Zasobów Państwa, którym należy zarządzać w sposób biznesowy. Staram się wykorzystywać doświadczenia zdobyte w różnych firmach i jednocześnie oddzielać świat polityki od zarządzania. Oczywiście nie da się tego zrobić całkowicie, bo funkcjonujemy w ekosystemie politycznym, który otacza nas z każdej strony. Najważniejsze decyzje często mają konsekwencje polityczne i od tego nie można abstrahować. Natomiast im więcej będzie merytoryki, profesjonalizmu i biznesowej perspektywy w sprawach, którymi się zajmujemy, tym lepiej dla państwa i gospodarki.
Uważam, że naturalną rzeczą jest styk zasobu państwowego z polityką w wymiarze realizacji celów strategicznych państwa. Emanacją tych celów jest władza polityczna i nie widzę w tym nic zdrożnego – przeciwnie, uważam to za naturalne. Co więcej, sytuacja geopolityczna, w której funkcjonujemy, potwierdza, jak istotny jest ten styk państwa i biznesu, bo kapitał jednak ma narodowość.
Oczywiście, inna sprawa to mechanizm traktowania majątku państwowego jako swoistego „łupu politycznego”. To budzi największe kontrowersje. Podejmowane są jednak starania, by ten system korygować. Kluczem, w mojej opinii, jest wprowadzanie i egzekwowanie standardów kompetencyjnych. Nie zaglądam nikomu do prywatnego życia – liczą się kompetencje. Tylko one pozwalają skutecznie zarządzać spółkami, w tym z udziałem Skarbu Państwa. Kluczowe jest, by zarówno w radach nadzorczych, jak i zarządach zasiadali maksymalnie kompetentni ludzie. Jesteśmy zdeterminowani, by wykorzystywać najlepsze praktyki rynkowe. Nigdy nie będzie stanu idealnego, ale jeśli będziemy podążać w dobrą stronę, efekt i tak będzie lepszy niż zaniechanie działań.
Nie kieruję się zasadą, że trzeba coś „zamiatać dla samego zamiatania”. Kluczowa jest ocena zasobów – czy realizują one przyjęte strategie i czy te strategie są spójne ze strategią państwa. Spotykam się na bieżąco z zarządami, rozmawiamy o koncepcjach. Jeśli widzę, że spółka jest dobrze zarządzana, ma pomysł i skutecznie go realizuje – nie oznacza, że muszę tylko dla zasady wymieniać pół zarządu. Ale to także nie oznacza, że zmian nie będzie. W wiele miejscach są poważne wątpliwości, a mamy też kilka trudnych przypadków, które stanowią duże wyzwanie.
Nie chcę mówić o konkretnych spółkach i personaliach, bo od razu wywołałoby to antycypacje konkretnych decyzji. Zachowuję obiektywizm. Najpierw weryfikuję, gdzie naprawdę leży źródło problemu. Często to konsekwencja niefortunnych decyzji inwestycyjnych czy biznesowych podejmowanych w latach ubiegłych.
Generalnie abstrahuję od kontekstów politycznych. Oceniam podstawy decyzji gospodarczych. Jeśli mamy bardzo trudny projekt, jak Polimery Police, który znacząco wpłynął na kondycję Grupy Azoty, to wiemy, że problem powstał w określonym momencie. Mocarstwowe ambicje nie zostały zderzone z rzetelną analizą ekonomiczną, która powinna być podstawą takich decyzji. Założenia były nierealne, dodatkowo wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Problem jest poważny.
Temat audytów został zapoczątkowany po zmianie władzy i w spółkach został już prawie całkowicie zakończony. Mam być może komfort, że mogę się skupić głównie na rozwiązywaniu problemów.
Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą. Sprawy gospodarcze są skomplikowane i wymagają analiz ekspertów i biegłych. Tam, gdzie skierowano zawiadomienia, postępowania się toczą. Społecznym oczekiwaniem było, że wszystko stanie się szybciej, ale z doświadczenia wiem, że sprawy gospodarcze wymagają czasu. Jestem przekonany, że najważniejsze sprawy, które rzutują na dzisiejszą sytuację, zostaną rozliczone. Te proste przypadki nadużyć – fikcyjne etaty, nieadekwatne wynagrodzenia, brak obecności w pracy – trafiają do mediów niemal codziennie. Problem w tym, że przy takim natłoku informacji opinia publiczna zaczyna się na nie uodparniać. Kluczowe są jednak sprawy fundamentalne: każdy menedżer odpowiada kodeksowo za swoje decyzje. Były momenty, gdy zarządy – często słabo przygotowane merytorycznie – podpisywały się pod projektami, które dziś negatywnie rezonują. Za to powinni ponieść odpowiedzialność. Odpowiedzialność karna organów korporacyjnych dziś jest większa niż dawniej – obejmuje również rady nadzorcze.
Nie. Łatwo byłoby taki klimat stworzyć, ale to nie moja rola. Chcę, aby spółki z udziałem Skarbu Państwa koncentrowały się na budowie wartości, wdrażaniu sensownych strategii i realizacji oczekiwań państwa – w energetyce, cyfryzacji, budowaniu niezależności eko